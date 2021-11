V sobotu od 19:30 nastoupí v Děčíně proti Válečníkům.

„Děčín v poslední době změnil svůj tým, má nové hráče, někteří se vrátili. Jeho zahraniční akvizice se zatím prezentují celkem slušně, my se budeme snažit využít toho, že tam nejsou dlouho a zatím nemusí být tak sehraní. Obecně vzato, v Děčíně se vždycky hraje trošku hůř, je tam výborná atmosféra, domácí tým hraje hodně fyzicky, ale na to jsme se připravili ve středečním utkání s Levicemi. Řekl bych, že v sobotu nás z tohoto pohledu čeká obdobný zápas,“ přemítá o nadcházející bitvě asistent pardubického trenéra Adam Konvalinka.

„My jsme už potřebovali získat vítězství a s Levicemi se podařilo. Výhru jsme neutrhli nějakým bodovým přídělem, ale tvrdou prací v obraně, což bude klíčem pro další úspěšné pokračování v sezoně. Chceme navázat na tento výkon v agresivitě a nasazení, doufám, že přidáme i více basketbalové kvality. Klíčovými faktory budou jednoznačně doskok, v němž je Děčín velmi nebezpečný, a náš návrat do obrany, kde jsme v pohárovém zápase hodně přidali, ale ještě je tam prostor ke zlepšení,“ dodal Konvalinka.

„Po středečním utkání s Levicemi jsem měl radost, hlavně z toho, jak jsme k zápasu hned od začátku přistoupili. Po dlouhé době jsme plnili přesně to, co po nás trenér chtěl a co jsme si řekli. V Děčíně očekávám hodně podobný zápas, co se týče fyzičnosti. Musíme do něj dát znovu úplně všechno. Věřím, že když k němu přistoupíme stejně a budeme se prezentovat jako proti Levicím, tak vyhrajeme,“ dodal s optimismem křídelník Petr Šafarčík.

Derby na prvoligové palubovce

Deváté kolo basketbalové první ligy nabízí krajské derby. Vedoucí celek východní skupiny ze Svitav přivítá Vividbooks Pardubice. O favoritovi tohoto souboje není potřeba pochybovat. Tuři doposud porážejí konkurenty jako kuželky, mají na kontě osm vítězství a nenašel se zatím soupeř, který by s nimi odehrál vyrovnanou partii. Hostující tým je aktuálně pátý se třemi výhrami a může jen překvapit. Utkání Tuři Svitavy – Vividbooks Pardubice se hraje v neděli 14. listopadu od 18 hodin ve sportovní hale Na Střelnici.