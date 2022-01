Dino Repeša, trenér Pardubic: Pro nás byla velmi důležitá energie od našich fanoušků, zvlášť na konci prvního poločasu. Jsou naším šestým hráčem a za to jim moc děkujeme. Do zápasu jsme přišli mentálně i fyzicky připraveni. Škoda prvního poločasu, kdy jsme nedali nějaké jednoduché střely, ale v tom druhém se náš výkon zlepšil, zvlášť 24 asistencí je výborné číslo. V útoku jsme hráli velmi dobře, také obrana nám fungovala, dostat od druhého nejlepšího týmu ligy 73 bodů je solidní.

Matěj Burda, hráč BK Pardubice: Jsme hrozně rádi, že jsme konečně porazili tým z top dvojky. V první půli jsme byli hodně nervózní a roztěkaní, ale do druhé jsme si řekli, co chceme hrát, to jsme dodrželi a došli do vítězného konce, za což jsme hrozně rádi. Co se týče mě, nemám roli střelce, mám spíš přinášet do zápasu energii, hlavně v obraně, ale prostě jsem byl volný a spadlo to tam. A já volné střely chci brát.

Kryštof Vlček, asistent trenéra BK Opava: Myslím si, že jsme zahráli velmi slušný první poločas, možná škoda posledního koše, který nás trošičku kopl zpátky dolů. Domácí tým v první půli držel Burda, velmi mile mě překvapil, dal velmi důležité body Pardubic. I start do druhého poločasu jsme měli slušný, ale nebyli jsme schopni odříznout od balónu Vyorala, i když jsme to měli za úkol, a on si z nás chvílemi dělal trhací kalendář, což nás mrzí.

Luděk Jurečka, hráč BK Opava: Snažili jsme se, co nám síly stačily. Bohužel, v poslední čtvrtce jsme už tahali nohy, nebyla to naše lehkost jako v prvním poločase, vytratila se. Zničil nás Vyoral, dával těžké trojky a jeho 27 bodů bylo rozdílových. Gratuluji Pardubicím k výhře. Co se týče nás, asi pět let po sobě to máme tak, že po vánočních svátcích je leden špatný, máme krizi. Doufám, že teď skončí, že jsme si to vybrali v předchozích třech zápasech a doma ukážeme, že Opava umí hrát basket a vrátíme se na vítěznou vlnu.

KOOPERATIVA NBL, dohrávka 1. kola:

BK Pardubice – BK Opava 85:73 (20:20, 36:39, 64:56)

Body: Vyoral 27, Šafarčík 18, Burda 12, Henry 12, Švrdlík 7, Svoboda 4, Walton 3, Vrankovič 2 – Klečka 19, Markusson 19, Šiřina 11, Švandrlík 9, Jurečka 7, Dragoun 5, Zbránek 3. Rozhodčí: Matějek, Záruba, Petrák. Fauly: 24:19. Pět chyb: Vrankovič (Pardubice). Trestné hody: 15/10 – 25/16. Trojky: 9:7. Doskoky: 39:36. Diváci: 682.

Základní část zakončí Pardubice sobotním utkáním v Kolíně (18:00). Ve stejný den si to o poslední volné místo ve skupině A1 rozdají v přímém souboji severočeští rivalové Ústí nad Labem a Děčín.