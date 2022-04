Čtvrtfinále Kooperativa NBL - 1. zápas:

Basket Brno – BK Pardubice 89:84 (23:20, 50:40, 65:61). Body: Mishula 20, Mickelson a Krakovič po 15, Djuričič 14, Půlpán 11, Puršl 6, Bálint 5, Körner 3 – Walton 20, Šafarčík 16, Pekárek 13, Vyoral 12, Shundel 7, Vrankovič 6, Švrdlík 5, Henry 3, Vučkovič 2. Rozhodčí: Hruša, Vošahlík, Pokorný. Fauly: 24:25. Pět chyb: Bálint a Marko (oba Brno). Trestné hody: 25/20 – 29/21. Trojky: 9:9. Stav série: 1:0. Druhý zápas je na programu zítra od 18:00 opět v Brně.

Domácí vedli v úvodní čtvrtině pouze dvakrát. Zaznamenali otevírací a také zavírací koš. A co bylo mezitím? Pardubicím vyšel začátek úžasně. Po necelých čtyřech minutách vedly na palubovce favorita devítibodovým rozdílem (11:2). Brno kupilo ztrátu na ztrátu, a tak si trenér Růžička vzal time out. Po něm zahájili jeho svěřenci úspěšnou stíhací jízdu.

Ve druhém kvartálu se situace zrcadlově obrátila. ve stejném čase jako v tom prvním domácí poskočili do plusu devíti bodů. Tím ale veškerá podobnost v prvním poločase končí. Nejenže domácí vcelku pohodlný náskok udrželi, oni ho ještě navýšili. Do kabin šli s dvojciferným polštářem.

Co se Východočechům nepovedlo ve druhé čtvrtině, vykompenzovali ve třetí. Po šesti minutách zaostávali o jediný bod. Brno se zase vzdálilo, ovšem Beksa kousala. Takovým způsobem, že se šlo do koncovky za stavu 81:79. Tu si podmanil ukrajinský legionář Mishula, když hosté odmítli jít několikrát do vedení. Smrtící injekci bodl svému bývalému týmu Půlpán.