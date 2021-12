Jedná se o bitvu tabulkových sousedů, konkrétně šestého a sedmého týmu soutěže. Půjde o jejich první vzájemný střet v tomto ročníku.

„Doufám, že naše obrana bude dostatečně agresivní, že v domácí hale budeme dobře střílet a že zlepšíme doskok. Právě to budou klíčové faktory zápasu,“ uvedl trenér Dino Repeša, jenž ví, že nebude mít k dispozici kompletní kádr, do kolonky avizovaných absencí patří Svoboda, Šafarčík a Svojanovský. „Kolín má velmi zkušený tým. Kromě Adama Číže mají silnou a zkušenou sestavu pod košem: Lošonského, Jelínka, Petráše. Dále mají dobré střelce jako Michala Mareše a Novotného. Viděli jsme v minulé sezoně, jak je posledně jmenovaný nebezpečným hráčem, který sice chodí z lavičky, ale může být klíčovým faktorem zápasu. Důležitým mužem je také Jan Křivánek, jenž může hrát na více pozicích, a nově je v týmu Ian Rogers DuBose, velmi fyzický hráč,“ představil Repeša nebezpečného soupeře.

Dobře to z kolínského dresu zná z nedávné minulosti David Pekárek, který ví, čemu bude se svými spoluhráči čelit. „Kolín má hodně vyrovnaný tým, určitě hraje v širší rotaci než v minulé sezoně. Adam Číž v posledních zápasech výborně střílí za tři body, má přes deset pokusů na zápas, takže ho musíme tlačit do co nejtěžších střel. Taky bude zásadní, abychom si pohlídali doskok. Vnímáme, že máme před sebou dva hrozně důležité zápasy, oba budeme hrát před našimi fanoušky. Musíme je vyhrát a potvrdit, že doma jsme silnější,” hlásí s bojovností sobě vlastní.

Utkání BK JIP Pardubice (7/7) vs. BC Geosan Kolín (8/7) se hraje ve středu od 17:30.