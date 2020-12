KOOPERATIVA NBL: Dostat se zpod deky, která na nich leží jako těžké závaží. To by svitavští basketbalisté nutně potřebovali, ale na nymburské palubovce na to museli zapomenout. Konečný jednatřicetibodový rozdíl ve skóre hovoří dostatečně jasnou řečí o tom, co se na hrací ploše odehrálo.

ERA Basketball Nymburk vs. Dekstone Tuři Svitavy. | Foto: Bohumil Kysílko

„Mohl by to být šlágr kola, ale vzhledem k současně formě Svitav to není nijak překvapivý výsledek,“ okomentoval to televizní expert Jiří Welsch v basketbalovém studiu na ČT Sport. Není moc co dodat.