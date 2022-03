SKUPINA A1, 9. kolo:

BK Pardubice – ERA Basketball Nymburk 65:98 (12:30, 25:49, 41:78). Body: Pekárek 18, Švrdlík 15, Vyoral 13, Walton 6, Potoček 6, Burda 5, Vrankovič 2 – Ross 22, Harding 15, Váňa 15, Gak 9, Benda 8, Kovář 7, Hruban 7, Kříž 6, Tůma 6, Rylich 3. Rozhodčí: Vošahlík, Záruba, Zatloukal. Fauly: 25:20. Trestné hody: 18/11 – 26/21. Trojky: 6:9. Doskoky: 33:37. Diváci: 793.

Dino Repeša, trenér BK Pardubice: Z naší strany to nebyl dobrý zápas, hlavně v útoku. Hlavním problémem byly ztráty, na začátku zápasu také útočné doskoky Nymburku, po nichž měli druhé šance a skórovali. Bylo to bohužel jednoduché utkání, žádné drama, takže hráli všichni hráči. Nikdo neodehrál víc než 32 minut, takže hned ve čtvrtek můžeme udělat dobrý trénink a co nejlépe se připravit na Final Four.

Kamil Švrdlík, pivot BK Pardubice: Zápas se mi samozřejmě hodnotí špatně. Doufal jsem, že budeme Nymburku vyrovnaným soupeřem. Snažili jsme se na něj připravit, ale vstoupili jsme do utkání a dělali přesný opak toho, co jsme měli dělat. Nymburk se dostal do pohody a to už se s ním těžko hraje. Jsem zklamaný, i proto, že přišlo dost lidí a my předvedli takový výkon. Mrzí mě to.

Zdroj: Youtube

Aleksander Sekulič, trenér ERA Basketball Nymburk: Jsem až překvapený, s jakou lehkostí jsme hráli. Před zápasem jsme si řekli plán, jak chceme hrát na obranné i útočné polovině a na obou polovinách jsme plnili to, co jsme měli, díky čemuž jsme bez problémů zvítězili. Od začátku jsme chtěli nastavit tempo především v obraně, protože v tom případě je pro nás jednoduchý i útok, zároveň jsme chtěli dominovat na doskoku a zastavit dva nejdůležitější hráče Tomáše Vyorala a Davida Pekárka. U jednoho se nám to podařilo, u druhého tolik ne, ale vyhráli jsme a to je na konci dne to nejdůležitější.

František Váňa, křídelník ERA Basketball Nymburk: Nechtěli jsme dovolit žádné překvapení, přijít sem s myšlenkami, že bychom dali Pardubicím čuchnout. Myslím si, že jsme odvedli dobrou práci. Celých čtyřicet minut jsme se koncentrovali, v obraně jsme nepustili domácí do lehkých střel. Ve třetí čtvrtině jsme chvíli měli problém na obranném doskoku, ale zmátořili jsme se. Klíčový faktor bylo naše nasazení po celou dobu utkání.