Zaplněný areál trutnovského bazénuZdroj: Miloš Šálek„Letos jsme měli rekordní počet přihlášek. Do dopoledního závodu pro handicapované děti, který za Město Trutnov zahájil tradičně poslanec Ivan Adamec, se přihlásilo na čtyři desítky účastníků z mnoha koutů České republiky. Do hlavního závodu pak silně přes čtyři stovky plavců. Závod s mezinárodní kvalitou nám za Královéhradecký kraj zahájil náměstek hejtmana Arnošt Štěpánek,“ pochlubil se Deníku krátce po skončení akce předseda pořádajícího oddílu TJ Loko UP GROUP Trutnov Tomáš Břeň.

V trutnovském bazénu byly před zaplněnou tribunou k vidění velmi kvalitní výkony v mnoha disciplínách. Některé z nich popsal ve svém ohlédnutí trenér trutnovských plavců Pavel Pokorný

„Ve štafetě na čtyřikrát padesát metrů kraulem překonala brněnská štafeta žáků rekord ČR třináctiletých žáků a Veronika Grusová z Jablonce nad Nisou pokořila žákovský rekord Velké ceny na polohové dvoustovce. Samozřejmě kvalita se ukázala i v hlavních závodech,“ mnula si spokojeně ruce trenérská legenda.

Dvě trutnovská zlata z MČR. V Račicích uspěli Havlík s dálkoplaveckou štafetou

V hlavním finálovém závodě na 200 metrů volný způsob v kategorii mužů obsadili kompletní stupně vítězů ve velmi kvalitních výkonech plavci z Nového Jičína. Zvítězil stříbrný medailista z mistrovství Evropy juniorů David Koutný v čase 1:51,35, v těsném závěsu za ním byl finalista z prsařských tratí na ME juniorů Šimon Vavřín a třetí, s přihlášeným časem na hranici rekordu Velké ceny, Jan Sazovský.

V hlavním závodě na 200 metrů volný způsob mezi muži kompletní stupně vítězů obsadili plavci z Nového Jičína. Zvítězil stříbrný medailista z ME juniorů David Koutný.Zdroj: Miloš Šálek

Mezi ženami mohla prvenství z loňského roku obhájit domácí Terezie Bischofová, která loni navázala na šňůru pěti vítězství v řadě domácí hvězdy Martiny Elhenické. Tentokrát však některé soupeřky byly proti a na domácí závodnici tak „zbyl“ i tak cenný bronz.

Tereza Bischofová a Tomáš BřeňZdroj: Miloš ŠálekVítězství si do Pardubic odvezla Marie Kopáčová, stříbro vybojovala Karolína Maršíková z Nové Paky. „Snažila jsem se to rozjet rychleji než v rozplavbách, jak mi radil trenér, což se mi povedlo a byla jsem lehce v čele, ve třetí padesátce mi ale trochu odešly nohy. Přesto jsem bojovala až do konce a udělala si osobák. Stejně mě těší i vítězství ve třech dalších závodech s osobními rekordy (200PZ, 100M a 100K),“ řekla ke svému vystoupení nejúspěšnější domácí závodnice Terezie Bischofová.

„Svými výkony mě Terka docela překvapila, nečekal jsem, že to bude tak dobré, ale pořád tam jsou rezervy v řadě oblastí. Naši mladší závodníci bohužel letos závodili s o rok staršími, tak se na stupně vítězů nedostali, konkurence byla veliká. Nicméně potěšili svými výraznými osobáky a taky v početné skupině kolegy Pokorného se to osobáky jen hemžilo, pětiboj mláďat z Lokomotivy Trutnov vyhrála Eliška Thamová,“ zhodnotil celkové vystoupení domácích plavců Tomáš Břeň.

Tradiční putovní pohár v soutěži družstev vybojovala po loňském vítězství plavců z Juvenie Wroclaw opět brněnská Kometa. Nejlepší výkony závodů v OPEN kategorii (muži + ženy) předvedli David Koutný, Šimon Vavřín a Libor Krpálek.