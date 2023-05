Frustrace plodí zkraty a také myšlenky na odvetu… Jeden ze dvou lídrů děčínských basketbalistů Ty Nichols napadl při podávání rukou po nervy drásajícím čtvrtém semifinále pardubického rozehrávače Tomáše Vyorala. Napodobil tak svého krajana Mike Tysona, ovšem s tím rozdílem, že si spletl sportovní odvětví. Palubovka není ring a basketbal není box. Nicholsovi patrně hlavou prolétla vzpomínka vzpomínka na třetí čtvrtinu, kdy ho „Vyo“ sestřelil. Za tento blikanec byl pardubický tým potrestán nesportovním faulem, ze kterého pramenilo pět bodů Válečníků. Pardubice se nakonec obdivuhodně zvedly a nejenže vymazaly patnáctibodové manko, obrat dotáhly k výhře 81:75.

Incident po čtvrtém utkání mezi Pardubicemi a Děčínem. | Video: facebook

Semifinálová série play off mezi Pardubicemi a Děčínem je od prvních minut nesmírně vyrovnaná a také dramatická. Po závěrečném klaksonu čtvrtého měření sil se může titulovat také přívlastkem vyhrocená. Může za to incident při podávání rukou obou týmů. Vše se odvíjelo hladce, dokud se nepotkali tváří v tvář pardubický lídr Tomáš Vyoral a děčínská hvězda Ty Nichols. Nejdříve si sice plácli, ovšem poté Američan na protivníka vystartoval a udeřil ho. To okamžitě popudilo Davida Pekárka, který následoval při loučícím se procesu za Vyoralem. Rozběhl se za Nicholsem, a to nejen proto, že se stal obětí podobného incidentu.

Trefil jsem ho neúmyslně. Dal mi loktem do pusy

Ještě ve službách Kolína ho hříčkou osudu knokautoval k zemi ukázkovým direktem pardubický T.J. Dunans. Vášně utlumili spoluhráči na obou stranách, kteří už kohouty mezi sebe nepustili. Vše sledovala trojice rozhodčích, která udělala z utkání bramboračku. Ale hlavně svazový komisař, který podal podnět k vyřešení této kauzy. Předloni vyfasoval Dunans, vpravdě za brutálnější zákrok, stopku na čtyři zápasy. Pardubické vedení se tehdy kolínskému klubu omluvilo…

Hromadné potyčce nakonec bylo zabráněno.Zdroj: Milan Křiček

Série pokračuje v úterý od 18 hodin v Děčíně. V takzvaném bílém peklu. Už v prvních dvou semifinálových zápasech nebyl Tomáš Vyoral oblíbencem domácího publika. Pro změnu po kontraverzi se druhou hvězdou Válečníků. V prvním střetu se zaklínil s A.J. Waltonem. Co se asi bude dít na severu Čech? Protože Nichols je suspendován…

Rozhodčí utkání na základě tohoto incidentu hráče vyloučili a požádali o zahájení disciplinárního řízení. Disciplinární komise NBL zasedla ještě v noci po zápase a v neděli dopoledne vydala rozhodnutí: V souladu s Disciplinárním řádem NBL a jeho přílohou platného pro NBL mužů je trestán Ty Nichols zastavením závodní činnosti na 3 utkání nepodmíněně a peněžitou pokutou ve výši 25 000 korun. Znamená to tedy, že minimálně do konce semifinálové série bude Nichols svému týmu chybět. A to v případě, že se série protáhne na sedm utkání. V opačném případě přijde i úvodní utkání finále či série o třetí místo. BK ARMEX Děčín se proti rozhodnutí může odvolat k vrchnímu řediteli Kooperativa NBL.

Osudnou chvíli si můžete pustit zde v čase 2:18:49.