Pardubičtí dlouháni v prvním poločase absolutně nepustili Válečníky do hry

AKTUALIZOVÁNO/Zdramatizování série. Pardubičtí basketbalisté snížili svou ztrátu v semifinále na jediný bod. Po zcela dominantní první půli. Vypadalo to, jako by Děčín dorazil po Labi výletní lodí Posedoin, která normálně pluje do Drážďan… Agresivitu nechal někde v překladišti ve Chvaleticích. Po přestávce ale zvedl kotvy a ve čtvrté čtvrtině se plavidlo proměnilo v remorkér. Také proto, že druhý poločas pojala Beska poněkud profesorsky. Nicméně první výhru urvala.

Pardubičtí basketbalisté ve třetím semifinále už Děčín porazili. | Foto: Milan Křiček