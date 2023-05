Na jednu bránu. V tomto sportu ale platí na jeden koš. V pátém čtvrtfinále pardubičtí obři zcela ovládli dění ve své hale. Mimořádně se jim dařila střelba. S nadsázkou se dá říct, že by se trefili i ze vzdálené křižovatky na Dašické ulici. A když po přestávce utáhli obranné šrouby, získali jako první v sérii třetí bod. K postupu mezi nejlepší čtyři už jim stačí vyhrát „pouze“ jednou.

Pardubičtí basketbalisté (v bílém) zdolali Ústí nad Labem a ve čtvrtfinále vedou 3:2 na zápasy. | Foto: Milan Křiček

Kooperativa NBL - 5. čtvrtfinále:

BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem 98:71 (32:24, 56:45, 83:52)

Body: Švrdlík 23, Rikić 14, Potoček 12, Vyoral 11, Pekárek 10, Štěrba 7, Neal a Dickerson po 6, Burda 5, Čolak 4 – Svejcar 16, Nábělek 10, Heinzl 9, Pecka 8, Hicks, Martin, Johnson a Zajíc po 5, Haiblík a Maděra po 3, Karlovský 2. Rozhodčí: Vyklický, Blahout, Pokorný. Fauly: 20:18. Trestné hody: 14/13 – 17/9. Trojky: 9:10. Doskoky: 39:27. Diváci: 1231. Stav série: 3:2.

Pardubičtí basketbalisté šli do utkání v psychické výhodě, neboť ve čtvrtém utkání pláchli hrobníkovi z lopaty. A rozhodně neměli zájem na tom, aby znovu museli v sérii dohánět ztrátu.

První koš zápasu zaznamenali hosté. Kdyby jim někdo v tu chvíli řekl, že vedou naposledy, asi by nevěřícně kroutili hlavou. Utkání bylo vyrovnané pouze v úvodní čtvrtině, a to ještě necelé. Vždy, když se pokoušeli domácí o únik, zaúřadovala přesná ruka Spencera Svejcara za trojkovým obloukem. Rovněž Beksa měla na palubovce pana střelce. Tomáš Vyoral za necelých osm minut prohnal košem jedenáct bodů. V závěru této epochy se k němu přidal Kamil Švrdlík. A přestože se oba celky hlídaly jako v hlavě, pardubičtí dlouháni se soupeři vzdálili na osm bodů.

Hned první střelou druhého kvartálu si poprvé vypracovali dvojciferný náskok (34:24). Sluneta tahala za kratší konec a Východočeši ji zlepšující obranou nedovolili dostat se na kontakt. A kdyby hosté neměli na kurtu osamoceného pistolníka z Ameriky jménem Spencer Svejcar, tak by v poločasové pauze ztráceli daleko více než jedenáct. Ústecká hvězda dala šestnáct bodů, z toho čtyři trojky, což bylo o deset více než jeho další kolegové. O tom, že šli domácí do kabin s dvojciferným náskokem rozhodl trojkou last minute Josef Potoček.

Vést o jedenáct je v basketbale ošemetné, a tak hráči Beksy vlétli do druhé půle s cílem zápas rychle rozhodnout. V útoku se jim dařilo podobně jako v obou čtvrtinách prvního poločasu. Za to svůj koš zamkli, ne na sedm, ale deset západů. Pandy totiž zaznamenaly za pět minut jediný bod. Toho hostitelé využili a v té době se odpoutali soupeři na více než dvacet bodů. Už ve třetí části hry se pardubická hra blížila místy k exhibici. O tom svědčí akce, kdy Dickerson vybídl k zatlučení hřebíku kapitána Švrdlíka. Naopak na druhé straně rostla frustrace. To nejlépe dokumentoval Tony Hicks, který běžel sám na koš a míč poslal jen na obroučku. Hostující soužení podtrhl dvě vteřiny před koncem DeMarco Dickerson, který posunul rozdíl ve skóre nad třicet. Třetí dějství ovládly Pardubice v poměru 27:7. Také proto, že Svejcar si už ani neškrtl.

Čtvrtá čtvrtina se odvíjela v tempu, které ani nepřipomínalo lité boje v play off. Domácí k ní přistoupili trochu lehkovážněji, respektive už šetřili síly na šestý duel pod hradem Střekov. Toho Sluneta využila ke korekci. Také hosté poslali na hřiště lavičku. Svejcara nahradil v produkci Martin Nábělek, který se vypracoval ve druhé dvojciferného střelce svého týmu. Posledního. Jiný se totiž už nenašel. Naopak u domácích hned pět. Pardubičtí basketbalisté jako by nechtěli svého soka ponížit stovkou. Čtyři minuty před koncem měli na svém kontě 98 bodů. Další už ale nepřidali.

Hlasy po utkání

Dino Repeša (trenér domácích):

"Gratuluji mým hráčům k vítězství a děkuji za podporu našim skvělým fanouškům. Všem, co přišli, protože tady byla nejlepší atmosféra, což byl klíčový faktor zápasu. Od začátku se hrálo útočně, pro nás je škoda, že jsme v prvním poločase nebránili tak, jak jsme chtěli a Ústí nám dalo 45 bodů. Ve třetí čtvrtině jsme ale vytvořili klíčový rozdíl. Vyhráli jsme ji o 20 bodů, když nám Ústí dalo jen 7 bodůp, a to byl klíč k výhře. Znovu ale říkám, že je to jen jeden bod, jeden krok k našemu cíli, ještě potřebujeme jednu výhru."



Kamil Švrdlík (hráč domácích):

"Dobře jsme začali, což bylo snad poprvé v této sérii - možná tedy ještě ve třetím utkání, ale tam jsme náš náskok hned ztratili. V první půli to vypadalo, že se hraje All-Star Game. Rozhodl náš nástup do druhého poločasu, kdy jsme rychle navýšili vedení a v tu chvíli, s podporou všech našich fanoušků, už se nám hraje mnohem lépe. Je to ale zase jenom jedna výhra, není to konec série, takže bych konečný rozdíl nijak nepřeceňoval. Musíme se soustředit na další zápas v Ústí."



Jan Šotnar (trenér hostů):

"Dnešní zápas se mi hodnotí hrozně těžko, protože jsme dostali doslova nakládačku. Myslím si, že Pardubice poprvé v sérii ukázaly svůj potenciál, který mají, protože jsou opravdu kvalitním týmem. Do čtvrtého utkání jsme měli pořád malinko navrch, hráli jsme týmově, bojovně, s energií, ale dneska nám malinko došly síly a Pardubice toho skvěle využily. Gratuluji jim, nicméně pro nás to ještě není konec. Víme, že doma jsme silnější, navíc už nehrajeme dvojzápasy, ale máme dva dny na to, abychom se připravili na další utkání. A připraveni budeme. Věřím, že v Ústí vyhrajeme a dovedeme sérii do sedmého zápasu, kde už se může stát cokoliv."



Vojtěch Zajíc (hráč hostů):

"Od nás to byl celkově hodně špatný výkon, 71 nastřílených bodů je na náš málo. První poločas byl ještě solidní, držel nás Spencer Svejcar, ale ve druhém poločase jsme úplně přestali hrát, v útoku nám odešla střelba… Na Slunetě se nám hraje výborně a budeme toho chtít využít. V závěru dnešního utkání si klíčoví hráči odpočinuli a doufám, že budou připraveni na další zápas, který chceme zvládnout a vrátit sérii zpátky do Pardubic."