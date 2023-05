Čtvrtfinálová série nebere konce. Pardubičtí basketbalisté nevyužili první mečbol. Ani nemohli, protože ani jednou nevedli. Paseku v jejich obraně nadělal téměř čtyřicetibodový Tony Hicks. Rozhodnutí tak už musí padnout ve čtvrtek v hale Dašická.

Emotivní závěr zápasu, v němž trenér Pardubic Dino Repeša odvolal svůj tým do šaten bez podání rukou soupeři. Beksa za to sklidila pískot a bučení ústeckých tribun | Video: Deník/Daniel Brzák

Kooperativa NBL - 6. čtvrtfinále:

Sluneta Ústí nad Labem – BK KVIS Pardubice: 92:84 (26:19, 46:37, 69:63).

Body: Hicks 37, Pecka 16, Svejcar 15, Martin 13, Nábělek 8, Haiblík 2, Johnson 1 – Dickerson 21, Potoček 13, Pekárek 10, Švrdlík 9, Vyoral, Čolak a Rikić po 7, Šafarčík 3, Burda 3, Šterba 2. Rozhodčí: Baloun, Pokorný, Linhart. Fauly: 19:24. Trestné hody: 21/17 – 22/20. Pět chyb: Martin (Ú). Trojky: 11:8. Doskoky: 40:37. Diváci: 1350.

Stav série: 3:3.

Beksa nastoupila oslabena o Nicka Neala, naopak do hry od první minuty naskočil Petr Šafarčík.

Východočeši zaspali začátek a rychle prohrávali 3:9. V polovině prvního kvartálu pak 8:16. Pak se ale Sluneta střelecky odmlčela a hosté se přiblížili na rozdíl koše (21:19). Ještě do konce úvodní desetiminutovky se jim domácí znovu vzdálili na sedm bodů.

Druhá čtvrtina nabídla stejný scénář. Pandy ztratily slibný náskok (30:29), aby si ho ve druhé pětiminutovce vzaly zpět. V jednu chvíli vedly o devět.

V úvodu třetí části si domácí rychle načechrali dvojciferný polštář. A těsně za její polovinou už měli k dobru dvacet bodů. A to už bylo na hosty moc. Pardubičtí čahouni zareagovali šňůrou 16:1, když se rozstříleli Dickerson a Potoček. A hned měli při skóre 66:61 lepší náladu. Do poslední čtvrtiny tak ztráceli „jen“ šest bodů.

V závěrečném dějství pokračovala jejich velká stíhací jízda. V jednu chvíli snížili na 70:68 a měli útok na vyrovnání či možnost poprvé jít do vedení. Jenže Ústečtí měli ve svém středu Hickse. Vždy, když bylo jeho týmu ouvej, tak zakročil. Beska se marně snažila dostat se před koncovkou do kontaktu. Více než pět bodů to Severočeši nepovolili.

O postupujícím se tam rozhodne ve čtvrtek od 17:30 v Pardubicích. Tam už budou mít mečbol oba celky…

Jan Šotnar, trenér Sluneta Ústí nad Labem: "Já musím dnes smeknout klobouk před našimi hráči, protože opět ukázali charakter. Už poněkolikáté v této sezóně jsme měli nůž na krku, a znovu jsme to zvládli. Pro nás to byl velký zápas, neskutečná energie, bojovnost, z mého pohledu je už teď velký úspěch, že jsme to s Pardubicemi dotáhli do sedmého zápasu. Když se na tyto dva týmy podívají odborníci, tak jsou neporovnatelné, a my přesto budeme hrát rozhodující duel, kde už se může stát cokoliv. Je to padesát na padesát, věřím, že dobře zregenerujeme, a že si přeneseme do utkání to momentum z dnešního zápasu a přijedou nás podpořit i naši fanoušci. Máme dva dny, připravíme se na to a pojedeme do Pardubic vyhrát."



Johan Haiblík, hráč Sluneta Ústí nad Labem: "Pro nás důležité a vydřené vítězství. Teď pojedeme do Pardubic, kde už to bude jen o tom, kdo bude bojovat víc. Doufám, že vyhrajeme."



Dino Repeša, trenér BK KVIS Pardubice: "Gratuluji Ústí k výhře. Myslím, že dnes rozhodl první poločas, kdy mělo Ústí lepší pasáže v útoku. Druhá půle byla z naší strany výborná, měli jsme dvakrát tříbodovou střelu na vedení v zápase, ale nedali jsme, Ústí pak trefilo těžké koše přes naši zónovou obranu. Oba celky bojovaly, jsou tam i nějaké provokace, ale to je zkrátka play-off, pro mě to není nic nového. To byl důvod, proč jsem kluky v závěru odvolal do šaten, aby nebyly další problémy mezi hráči.



Kamil Švrdlík, kapitán BK KVIS Pardubice: "Dnes se mi to hodnotí hůř, protože prvních 25 minut to byl spíš takový hurá basket, který svědčí víc Slunetě a my se tím nechali strhnout. Sice jsme se dokázali do zápasu vrátit z dvacetibodové ztráty, ale po takové stíhací jízdě je vždy těžké se dostat ještě přes soupeře do vedení. Musíme se vrátit ke hře, se kterou jsme slavili úspěchy. Jediné, co si můžeme z dneška vzít, je to odhodlání, že jsme to nevzdali ani za stavu mínus dvacet."