Obě mužstva mají za sebou skvělé období, díky kterému si to mezi sebou rozdají o čelo tabulky. Do daného boje ještě může nakouknout Sparta, která sice s Chrudimí oba zápasy prohrála, v posledním kole základní části ji ale čeká ještě jedno utkání proti plzeňskému Interobalu.

Trenér Chrudimi Felipe Conde si vážnost utkání uvědomuje, zároveň s nelibostí vzpomíná na první duel těchto týmů, který skončil nerozhodně 1:1. „Obdrželi jsme velmi rychlou branku a ta změnila dynamiku celého střetnutí. Ale to nemění nic na faktu, že jsme neodehráli dobrý zápas a tím to Plzni hodně ulehčili. Nyní je plán to soupeři co nejvíce znepříjemnit,“ nezastírá brazilský kouč. „Víme, že hrajeme proti kvalitnímu týmu, který je díky trenérovi velmi dobře organizovaný, ale my také máme skvělé hráče, kteří se vyvíjí každým dnem. Chceme si pro výhru dojít chytře, podobné zápasy známe a víme, jak vážné mohou být jednotlivé chyby, které vytvoříme,“ popisuje Conde.

„Očekávám plnou halu a věřím, že uvidíme skvělou futsalovou party, která ukáže, jakou hodnotu česká liga má,“ dodává. Souboj první Plzně s druhou Chrudimí odstartuje v plzeňské sportovní hale netradičně již ve čtvrtek 27. února v 18:30!