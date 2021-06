Futsalová Chrudim smutní, ani v letošní sezoně pohár pro mistra ligy nad své hlavy nepozvedne. Finálová série proti plzeňskému Interobalu měla jednoznačný průběh, ve vyrovnaných zápasech vítězili jen Západočeši, kteří si tak zapsali premiérový titul v historii klubu. Špatná efektivita, zbytečné individuální chyby a nezvládnuté předem očekávané taktické varianty soupeře. I to rozebral nejlepší střelec Chrudimi ve vyřazovacích bojích osmigólový český reprezentant David Drozd!

Dělal, co mohl. David Drozd (v zeleném) byl jediným střelcem Chrudimi i ve třetím finálovém zápase, jeho mužstvo ale nakonec nestačilo na Plzeň výsledkem 1:4 a muselo se před mistrem sklonit. | Foto: Iva Hošková

Ve finálové sérii jste nedokázali ani jednou zvítězit. Jak moc to bolí?

Bolí to hodně, protože vím, že v našich silách to bylo, ale bohužel jsme to nedokázali ani jednou, což je hrozné. Věřím však, že se vrátíme silnější a v příští sezóně zas ukážeme svoji sílu.