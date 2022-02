Smrtících dvacet minut

Byla to opět one team show, co hráči Chrudimi předváděli především v první dvacetiminutovce. Zápas začal obrovským tlakem, který Helas nedokázal vydržet. Již v šesté minutě se po vyšachování brankaře povedlo po nahrávce Davida Drozda skórovat kapitánovi hostů Matěji Slováčkovi. Ten hned o dvě minuty později vyměnil Davida za Pavla Drozda a pomohl mu otevřít si účet v zápase s brněnským Helasem.