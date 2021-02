Kdyby měla sezona normální průběh, pak by měla horní osm a spodní čtyři účastníky. Protože však normální není, rozhodla před nedávnem Asociace ligových klubů o tom, že obě skupiny budu jenom šestičlenné, a to hlavně z termínových důvodů.

Do konce dlouhodobé fáze Kooperativa NBL chybí jediné kolo, které je na pořadu tuto sobotu 6. února. Pokud jde o obsazení nadstavbových skupin A1 a A2, zbyla jediná otázka a o její zodpovězení se „na dálku“ postarají svitavští Dekstone Tuři a pardubická Beksa.

Na to fanoušci z minulosti nejsou zvyklí, jenže oba kluby toho v dosavadním průběhu sezony pokazily dost a jeden z nich na to tudíž doplatí.

Všechno bude jasné v sobotu přes osmou hodnou večerní. Trumfy mají, co se kýženého postupu do A1 týká, v rukou Pardubice (aktuálně 10 výher). Pakliže zvítězí na palubovce předposlední a trápící se Ostravy, není co řešit.

Jejich porážka by dala naději Svitavám (9 výher), ty ovšem pro udržení naděje musí nejprve zdolat silné Brno (v případě shodné bilance v konečné tabulce jsou na tom ve vzájemném porovnání lépe Tuři, Beksu v lize dvakrát porazili).

Horní skupina je podstatná už proto, že současně dává jistotu čtvrtfinále play off. Tu celky z dolní šestky mít nebudou, na ně čeká nejdříve předkolo (7 - 10, 8 - 9) hrané po úpravě systému pouze na dva zápasy doma - venku. Což při vyrovnanost NBL bude velmi nevyzpytatelná loterie…

„Zápasy pravdy“:

NH Ostrava – BK JIP Pardubice

Dekstone Tuři Svitavy – Basket Brno

(sobota 6. února, 18:00)