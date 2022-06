Poté se postupně na bojišti střídali starší žáci, dorostenci a junioři. V disciplíně kata se hned ve dvou kategoriích předvedl Vojtěch Vrátný.

V dorostencích a v juniorech, neboť mu svaz umožnil ostaršení. To však znamenalo nasazení do věkové nevýhody. Nicméně v obou soutěžích mu to zacinkalo.

Pardubičtí borci obsadili zejména disciplínu kumite. Na sportovní ploše se prala o úspěchy Mariia Kobernykova, která se účastnila i soutěže kata. Dále Tereza Šrůtová, Jana Vacinová, Ondřej Chacko, Benedikt Mrázek a Michal Dvořák. Posledně jmenovaný reprezentoval klub, město Pardubice a Českou republiku v kategorii para kata.

„Vzhledem k jeho blížícímu se juniorskému věku se chystá jeho zapojení do paralympijské odnože karate a možnost účasti na největších turnajích karate pro postižené po celém světě,“ vysvětluje Ondřej Charvát, závodník, trenér a předseda klubu v jedné osobě.

Karatisté z klubu Lions Pardubice na ME v BulharskuZdroj: Ondřej Charvát

Tolik placek ani ve snu

Prostor na evropském šampionátu dostali pochopitelně dospělí a masters. V těchto kategoriích hájili lví čest Karolína Řezníčková, Leona Marková a již zmíněný Ondřej Charvát.

Všichni dostali názvu klubu a odměnou jim bylo obtěžkání krku cenným kovem.„Nikoho z nás by ani ve snu nemohlo napadnout, že se nám povede získat tolik medailí. Společně se zbytkem české výpravy jsme obsadili v celkovém žebříčku zemí nádherné sedmé místo,“ rozplývá se Charvát, kterému se dostalo ocenění světovým svazem za přínos, práci a celkovou propagaci shotokan karate v České Republice.

Kromě něho po celou dobu turnaje dohlížel na pardubické závodníky, jako již tradičně, trenér Milan Tesař. Tentokrát, měl práci značně ulehčenou, protože nemohl z důvodu zranění nastoupit do individuálních kategorií. Pouze doplnil mužské družstvo v soutěži kumite týmů.

Stalo se na tatami

Vojtěch Rychtecký: 2. místo kata žáci 10 až 11 let, 3. místo kumite Sanbon shobu žáci 10 až 11 let – 30 kg, 5. místo kumite WKF žáci 10 až 11 let – 30 kg.

Leopold Polák: 3. místo kumite WKF žáci 8 až 9 let – 40 kg, 3. místo kumite Ippon shobu žáci 8 až 9 let – 40 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu žáci 8 až 9 let – 40 kg.

Mariia Kobernykova: 3. místo kumite WKF žákyně 12 až 13 let + 52 kg, 1. místo kumite Ippon shobu žákyně 12 až 13 let Open (bez rozdílu hmotnosti), 2. místo kumitw Sanbon shobu žákyně 12 až 13 let + 52 kg.

Tereza Šrůtová: 1. místo kumite Ippon shobu žákyně 12 až 13 let – 52 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu žákyně 12 až 13 let – 52 kg.

Michal Dvořák: 1. místo para karate kata dorostenci.

Ondřej Chacko: 2. místo kumite Ippon shobu dorostenci – 52 kg, 5. místo kumite WKF dorostenci – 52 kg.

Vojtěch Vrátný: 2. místo kata dorostenci, 3. místo kata junioři.

Jana Vacinová: 2. místo kumite WKF juniorky – 59 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu juniorky – 59 kg, 3. místo kumite Ippon shobu juniorky – 59 kg.

Benedikt Mrázek: 2. místo kumite Ippon shobu junioři – 61 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu junioři – 61 kg, 5. místo kumite WKF junioři – 61 kg.

Karolína Řezníčková: 2. místo kumite WKF ženy – 50 kg, 3. místo kumite Ippon shobu ženy – 50 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu ženy – 50 kg.

Leona Marková: 2. místo kumite Ippon shobu ženy Open, 3. místo kumite WKF ženy – 50 kg, 3. místo kumite Ippon shobu ženy – 50 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu ženy – 50 kg.

Ondřej Charvát: 3. místo kumite Ippon shobu muži – 84 kg, 3. místo kumite Sanbon shobu muži – 84 kg, 5. místo kumite WKF muži – 84 kg.

Kumite tým žákyní 12 až 13 let (Šrůtová, Kobernykova, Sekaninová, Mazurova): 2. místo.

Kumite tým žen (Řezníčková, Marková, Týlová, Vacinová): 3. místo. Kumite tým mužů (Mrázek, Charvát, Tesař): 3. místo.