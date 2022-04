Výhodu domácího prostředí využili, ale bylo to vítězství s „odřenýma ušima“. Hradečtí basketbalisté v prvním zápase předkola play off Kooperativa NBL porazili na třebešské palubovce nevyzpytatelný Děčín 78:76.

Jak už výsledek napovídá, šlo o vyrovnanou a dramatickou bitvu až do úplného konce. Mohlo se jít klidně do prodloužení, jenže hostující Filip Kroutil nedal vteřinu před koncem normální hrací doby tutovku zpod koše.

Kouč: Ukázalo se, že série bude vyrovnaná

„Jsem hrozně rád, že jsme to nakonec zvládli. Musím říct, že koncovku jsme vyhráli se štěstím, protože Válečníci nedali jasné dva body zpod koše. Nicméně během zápasu jsme dvakrát vedli o 13 bodů, ale místo toho, aby se nám podařilo ještě výrazněji odskočit, tak to Děčín srovnal. Ukázalo se, že série bude vyrovnaná, vedle bojovnosti rozhodnou maličkosti. Teď se štěstí přiklonilo na naši stranu,“ řekl hradecký kouč Lubomír Peterka.

„Výhra se rodila těžce, byl to tvrdý boj. Rozhodlo se v koncovce, kde jsme sice nebyli ten zkušenější a chytřejší tým, jaký bychom měli být, ale se štěstím jsme to zvládli,“ hovořil v podobném duchu i Adam Goga, rozehrávač Královských sokolů.

Sokoli byli po delší době v plné palbě

„Po dlouhé době jsme byli konečně kompletní. Sice ne všichni úplně na sto procent, někdo po zranění, někdo takový rozlámaný, ale zvládli jsme to, což je důležité,“ dodal.

Hradec neměl cestu za vítězstvím jednoduchou. V prvním poločase byl sice po většinu času ve vedení, ovšem ve třetí čtvrtině Válečníci skóre otočili ve svůj prospěch.

Jeden ze zlomů nastal po nástupu do čtvrté části, kdy si Královští sokoli šňůrou 10:0 vzali vedení zpět a do konce duelu ho již nepustili, byť v závěru při nich stálo štěstí.

„Je to pouze první krok, musíme to dokončit v pondělí u nich. Nebo případně máme druhý pokus ve středu doma, ale tam to snad nenecháme dojít,“ přeje si Adam Goga.

Předkolo play off, 1. zápas

Královští sokoli Hradec Králové – BK Armex Děčín 78:76 (29:20, 47:42, 59:64). Body: Pavlovič 14, Sedmák 13, Stamenkovič 11, Vujovič 11, Škranc 8, Pešakovič 7, O. Peterka 6, Šoula 5, Goga 3 – Nichols 21, Svoboda 16, Alston 9, Osaikhwuwuomwan 9, Pomikálek 8, Mach 4, Šiška 4, Kroutil 3, Galloway 2. Rozhodčí: Baloun, Kec, Linhart. Trojky: 11:5. Trestné hody: 26/21 – 16/9. Doskoky: 37:38. Fauly: 20:20. Diváci: 315. Stav série: 1:0.