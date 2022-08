Nikdy se nevzdávej. Pokud nějaký trenér dokáže tuhle mentalitu zarýt do duše svého týmu, tak má v uvozovkách vyhráno. Češi proti Chorvatům dokázali, že to v sobě mají pořádně zaryté. V první a druhé čtvrtině sice tahali za kratší konec, ale díky bojovnosti a píli dokonali obrat ve druhé části zápasu…

"Jsem rád, že jsme jim předvedli, že se v těžkých momentech nevzdáváme, věříme ve své schopnosti a bojujeme až do závěrečného klaksonu," říká pro Deník basketbalista, David Jelínek.

Jak byste zhodnotil zápas s Chorvatskem?

Jednalo se o těžký a od začátku skoro až do konce o vyrovnaný zápas. Až na nějakých posledních osm minut. Chorvati se přestavili jako silný protivník. Myslím ale, že jsme ukázali svou kvalitu a že jsme schopni hrát proti podobným týmům. Určitě to byla výborná zkouška před EuroBasketem.

Dá se střet, byť s basketbalovou velmocí, srovnávat s ostrým utkáním?

Přípravné utkání vždy bude něco jiného. Spousta kluků, včetně mě už odehrála těžší zápasy. Nám teď jde prioritně o to, abychom se sehráli. Abychom zjistili, jak nám fungují určité věci.

Nikdy se nevzdávat!

V prvním poločase, respektive ve druhé čtvrtině jste tahali za kratší konec. Máte pro to nějaké vysvětlení?

V každém zápase se objevují momenty, kdy se chybuje. A když jich soupeř využije, tak uteče. Vlastně ve čtvrté čtvrtině jsme jim provedli my to samé. Samozřejmě, v naší hře jsou ještě chyby a my budeme pracovat na tom, abychom je co nejvíc eliminovali. Hlavně ty, ze kterých může soupeř dávat jednodušší body. Pak je totiž těžké se vracet do utkání z takovýmto soupeřem. Byla to dobrá zkouška i v tom, že jsme byli schopni hrát, i když nám utekli ve skóre.

Obrat jste nastartoval právě vy. Dvěma trojkami v závěru první půle i vstupním košem druhého poločasu. Už jste se na to nemohl dívat?

(úsměv) Ty střely vyšly na mě. Nic víc. Jsem rád, že můžu pomoct týmu. Kdyby to přišlo třeba ve čtvrté čtvrtině za našeho vedení, tak bych byl také rád. V ten daný moment to vyšlo sice na mě, to je super, ale máme další výborné střelce. Například Martin Peterka také zahrál parádní zápas. I když to dlouho nevypadalo. Ale díky jeho přesné ruce jsme se utrhli na nějakých patnáct bodů. Celkově jsme hráli opravdu dobře.

Závěrečný kvartál místy z vaší strany připomínal exhibici. Byli Češi tak dobří nebo Chorvati tak špatní?

Za celý zápas jsme nepolevili, což bylo rozhodující. Soupeř měl úsek, kdy nic netrefil, naopak my pravidelně dávali. Pak to vypadalo, že oni už nechtěli tolik tlačit. Měli totiž méně času, protože my jsme byli dole ve druhé čtvrtině. Jsem rád, že jsme jim předvedli, že se v těžkých momentech nevzdáváme, věříme ve své schopnosti a bojujeme až do závěrečného klaksonu.

Můžete touto výhrou a především výkonem hodit rukavici soupeřům ve vaší skupině na EuroBasketu?

To, že jsme porazili Chorvaty o dvanáct bodů neznamená, že si soupeři najednou začnou říkat: A pozor: Češi! Naší sílu znají. S Poláky jsme v poslední době odehráli spoustu zápasů, včetně toho na mistrovství světa. Podobné je to i se Srbskem. Mají také přehled o našich hráčích. Zejména těch, kteří se pohybují ve vysokých ligách. Izrael také ví, s kým bude mít tu čest, protože sleduje náš tým, kvůli trenéru Ginzburgovi. Finové také nemají špatný tým a rovněž s nimi jsme měli co do činění v kvalifikačním cyklu o MS v Číně. Všem jsme ukázali, že půjdeme do zápasů stoprocentně naplno a že se pokusíme překvapit a uděláme nějaký dobrý výsledek. Obzvlášť, když hrajeme skupinu u nás v České republice.

Vnitřní motivace

Jak jste spokojen s momentální, řekněme, formou, před evropských vrcholem?

Pochopitelně v naší hře se objevují momenty, kdy to není ono. Na druhou stranu v každém utkání nám to nebude padat jako proti Chorvatsku. Musíme se připravit také na zápasy jako na ten s Bulhary, kdy se nám tolik střelba nedařila. O to budeme muset více šlapat v obraně. Stejně jako proti Chorvatsku, v úseku kdy jsme nemohli skoro nic trefit.

Nikdo z vás hráčů nechce mluvit nahlas o konkrétním cíli pro EuroBasket. Asi by ale byla velká škoda, kdyby silná generace českého mužského basketbalu nezískala medaili. Co vy na to?

Samozřejmě, je to nádherný sen, nebo jak to jinak říct. Dokázat na domácí půdě částečně překvapit a získat nějaký cenný kov. V rámci skupiny se chceme umístit co nejlíp, kór když budeme hrát před naším publikem. Už třeba v ní překvapit, abychom byli co nejvýše nasazení pro další boje. Díky tomu bychom mohli dostat v uvozovkách slabší soupeře. Chceme předvádět dobrý basket. Už jsme párkrát ukázali, že současná generace je schopna překvapit. A být to na domácí půdě, to by bylo něco úžasného.

Teď trochu osobní otázka. Jak jste hodně rád, že jste se mohl připojit, respektive navrátit do národního týmu a být součástí, pro mužský basketbal, zlaté generace?

Jasně, s některými kluky se znám z dřívějška a v reprezentaci jsem s nimi už hrával. Pak jsem na nějakou dobu z nároďáku vypadl a teď jsem se vrátil. Kluci udělali skvělé výsledky. Jsem opravdu rád, že mohu být součástí takového týmu.

Přišel jste o šesté místo na mistrovství světa v Číně. Máte teď o to vyšší osobní motivaci se spoluhráčům vyrovnat, lépe řečeno dosáhnout také nějakého velkého úspěchu?

Jo, každý takový velký turnaj je sám o sobě obrovskou motivací. Ať už je to mistrovství světa, olympiáda a co takhle domácí evropský šampionát… Když tady s klukama jsem, tak mám nejen vnitřní motivaci, ale hlavně chci pomoct týmu. Chci hrát co nejlíp a pochopitelně bych chtěl nějaký kolektivní úspěch.