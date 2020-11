,,Předpoklad je takový, že muži začnou hrát 14. listopadu a ženy po kvalifikačním cyklu, který je čeká v půlce tohoto měsíce,“ prozrazuje Michal Konečný, generální sekretář České basketbalové federace.

Kluby se bojí především zvýšených finančních nákladů spojených s častým testováním. Pomůže jim svaz?

Teď to všechno právě počítáme. Nějakým způsobem na tom samozřejmě chceme participovat. Bohužel ještě nedokážu říct v jaké výši.

Zvládnou situaci i ekonomicky slabší oddíly, které se netají tím, že jim složitá doba působí nemalé potíže?

Národní sportovní agentura deklarovala, že vypíše program Covid Sport 2, z něhož bude možné část nákladů hradit. Druhou částí by pro oddíly měla být spolupráce s basketbalovou federací a třetí vzejde z plnění smluv od sponzorů. Finanční zdroje by tedy měly být tři, na pokrytí by to mělo stačit.

Hokej nastolil vražedné tempo. Příští týden by se měla odehrát čtyři kola. Půjde i basketbal po dlouhé výluce podobnou cestou?

Třeba v mužské lize zbývá odehrát 66 utkání. Teď se ALK (Asociace ligových klubů - pozn. red.) dohaduje, jakým způsobem soutěž dokončit. To je právě ta finanční stránka věci. Jak často hrát, s čímž je právě spojené i testování. Ženy by měly hrát jednou týdně. Tady žádný velký kvapík nepředpokládám. U mužů ke zrychlení asi dojde.

Spadl vám po pondělním rozhodnutí vlády o obnovení profesionálních soutěží kámen ze srdce?

Bez ohledu na to, co by v pondělí zaznělo, jsme poslali žádost o udělení výjimky pro trénování reprezentačního družstva žen. Teď čekáme na vyjádření. Celkově mě tohle rozhodnutí samozřejmě potěšilo. Lidi budou mít v televizi alespoň co sledovat.

Zápasová praxe bude před kvalifikačními duely jistě scházet, souhlasíte?

Ženám by soustředění mělo pomoci. Muži mají dva týdny k dobru. Kvalifikační blok je čeká až na konci měsíce. Účast na ME máme jistou. Je tam prostor i ke zkoušení mladých hráčů.

Je tedy lepší, že nebudou pod takovým tlakem?

Je to dvousečné. V zápasech nepůjde o život, ale měli by se chtít ukázat a předvést co nejlepší výkony. Jedině tak si řeknou o nominaci na závěrečný turnaj.

Zpět na klubovou úroveň. Oddíly z jasných důvodů své rozpočty ponižují. Jaký dopad může mít pandemie celkově na český basketbal? Mám na mysli i amatérské či mládežnické podhoubí…

Je to složité. Už při první vlně stály mládežnické kategorie na jaře dva měsíce, teď se ta situace opakuje. Těžko říci, kdy se na této úrovni zase začne. Každopádně to rozvoj přibrzdí. Ale je to tak všude. Musíme se s tím poprat.