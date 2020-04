„Sloužím jako příslušník u hasičského záchranného sboru v Hradci Králové. Mezi mé záliby patří především požární sport, ve kterém působím jako člen SDH Morašice, ale neodmítnu jakýkoliv druh sportu. Ve volném čase si rád zajdu zaplavat či projít do přírody,“ popsal se sám mistr České republiky a autor národního rekordu v požárním útoku Jiří Škodný.

Podívejme se na vaše začátky, kdy a jak jste se k požárnímu sportu dostal?

K požárnímu sportu jsem se dostal již v sedmi letech na vesnici, kde jsem vyrůstal. Jak už tomu bývá, na vesnici se každý věnuje nějakému sportu, ať je to fotbal či něco jiného, u nás to byl a je požární sport.

V uplynulém roce jste se stal mistrem ČR v požárním sportu navíc v národním rekordu. Je to váš největší úspěch?

Mistrem České republiky jsem se nestal poprvé, od roku 2013 jsem reprezentoval Pardubický kraj s družstvem SDH Zbožnov, se kterým jsme měli plno úspěchů včetně titulu mistra ČR v kategorii dobrovolní hasiči. V roce 2019 jsem se na Mistrovství ČR poprvé ukázal s družstvem HZS KHK (Hasičský záchranný sbor Královehradeckého kraje, pozn. red.) v kategorii profesionální hasiči. Myslím si, že každá disciplína zaběhnutá ve skvělém čase, který je na stupně vítězů, je pro mě i můj tým velkým úspěchem.

Zaběhli jste národní rekord v čase 20:54. Co přesně obsahuje?

Tento rekord se nám s týmem povedlo zaběhnout v disciplíně požární útok. Tato disciplína záleží na týmu o sedmi lidech. Hlavním cílem je, aby každý splnil svůj úkol na daném postu. To znamená, že košař si musí být jistý na našroubování koše na savici, kterou mu bere spojař, jehož úkolem je ponořit savici do kádě tak, aby nabral dostatek vody a zavodnil tím strojníkovi mašinu a ten mohl poslat vodu klukům dopředu. Při pohledu dopředu je prvním postem „béčkař“, jehož úkolem je natáhnout a podržet hadice tak, aby nedělaly paseku s posty, co následují po něm. Dostáváme se k rozdělovači. Jeho hlavním úkolem je zapojit všechny koncovky na rozdělovači a doběhnout s ním nejlépe na značku, aby kluci kteří jsou vpředu na proudech byli u nástřikové čáry, která je od základny vzdálena 90 metrů. A jsme u posledního postu, který je pro tuto disciplínu důležitý. To jsou proudaři, jejichž úkolem je v co nejkratším časovém úseku naplnit terče o objemu 10 litrů vody. V momentě, kdy se spustí signalizace po naplnění terčů, zastavuje se časomíra. Výsledným časem je čas horšího terče.

O čem to vlastně je? Základem je rychlý běh? V atletických disciplínách byste se neztratil?

Požární sport není jen o rychlém běhu. Hlavní rolí je skloubit zručnost a rychlost což je velkou výhodou. Atletiku jsem chvilku běhal za Chrudim, takže vím jak je to fyzicky náročné.

Je ve vašich silách národní rekord ještě posunout?

Budeme se s týmem snažit stáhnout čas, jak jen to půjde, ale uvidíme, co přinesou další sezony a jaké bude zdraví. Jediné co mohu v tuto chvíli říct je to, že do toho dáme vše.

Jste součástí české reprezentace, na Ukrajině v Lutsku chyběl k medaili jen kousek. Jak daleko byla?

Byl to XXXII. ročník o pohár hrdinů Černobylu. Kdo zná požární sport, umí si představit, jaká byla konkurence Ukrajiny, Kazachstánu, Běloruska, Moldavska a osm dalších regionálních výběrů z Ukrajiny. O medaili nás bohužel připravila královská disciplína neboli požární útok, který nedopadl tak, jak jsme si přáli a představovali.

Jak vás limituje v tréninku situace ohledně koronaviru?

V důsledku nouzového stavu byla zrušena všechna soustředění, které jsme měli s mužskou reprezentací absolvovat. Tato soustředění jsou pro nás velmi důležité, jelikož se tu především zdokonalujeme v kolektivních disciplínách. V této situaci trénuji alespoň frekvenci a sílu, což mohu provádět v domácí posilovně.

Jaké jsou vaše nejbližší cíle?

Dostat se s mužskou reprezentací na MS v požárním sportu.Našel jsem informaci, že existovala šance, že by se požární sport objevil na olympijských hrách v roce 2008. Je to pravda? Myslím si, že informace o tom, že se požární sport objeví na olympijských hrách, nebyla pravdivá. Požární sport má svou olympiádu, která se konala v roce 2017 v rakouském městě Villach. Další olympiáda nás čeká v roce 2021 ve Slovinsku.