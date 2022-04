Poslední semifinálové utkání proti Slavii skončilo nejtěsnějším možným výsledkem. To není ve futsale časté a už vůbec ne u Chrudimi. Jak byste zápas hodnotil?

Myslím si, že jsme měli velmi povedený vstup do zápasu. Naše první čtyřka, kluků z ciziny, měla několik šancí, ale bohužel je nedokázali proměnit. Chvíli to vypadalo, že se budeme podobně jako ve druhém zápase trápit. Naštěstí Martin Doša vstřelil krásnou branku, která nás hodila do pohody, ale bohužel jsme na dvoubrankové vedení neodskočili. V závěru nás pak Slavia hodně presovala a my jsme museli bránit. Nebyl to zápas, který by měl skončit takovým výsledkem a Slavia si také zasloužila vstřelit gól. Každopádně jsme rádi, že jsme to zvládli a postoupili do finále.

Tomáš KoudelkaZdroj: Aleš Vladyka

Platila na Slavii více čtyřka s cizinci, která se prosazovala v každém zápase?

Je pravda, že nás v téhle sérii táhla. My hrajeme spíše úderněji a na málo doteků. Kluci jsou více techničtější a dokáží podržet balón, což na ně platilo. Měli na nás velice dobře připravenou zónovou obranu. Museli jsme si více nahrávat, protože jsme jim nechtěli zbytečně odevzdávat míč. Ve finále věřím, že pomůžeme zase my a potáhneme tým. Já osobně jsem velmi rád, že se klukům takhle daří a doufám, že jim to půjde i nadále.

Opět se trefil Martin Doša. Našli jste v play off překvapivého kanonýra?

Děláme si v kabině z něj srandu, že za sezonu dá dvě či tři branky. Když jsme například dali Českým Budějovicím dvacet branek a on si ani nepřipsal asistenci, tak jsme si ho dobírali (smích). On býval z toho i smutný, ale pak vždy hrdinsky prohlásil, že začne dávat góly až o něco půjde. Jsme nadšení, že dodržel slovo a do čeho kopne, tak skončí v bráně. Paradoxně v posledním semifinálovém zápase jeho branka padla po naší nejmenší šanci, při které jsme ani nedoufali, že míč skončí za zády gólmana.

Doša našel střeleckou formu! Doma táhnul Chrudim za vítězstvím

Do Prahy přijelo poměrně dost chrudimských fanoušků. Oslavili jste to s nimi po zápase někde na pivu nebo si to šetříte po finále?

Byl to rozhodující faktor, že tam přijelo tolik fanoušků. Vytvořili nám famózní atmosféru, protože jich tam bylo možná více než těch domácích. Byli hodně slyšet, což nás hnalo za vítězstvím. Chceme jim poděkovat, že nás takto podporují. Po poháru jsme se s nimi na půl cesty potkali na večeři, ale tentokrát jsme to nechtěli zakřiknout a velké oslavy si šetříme až po finále. (úsměv).

Koho byste rád ve finále?

Už před začátkem série mezi Plzní a Teplicemi jsem říkal, že bude skvělé, když se to protáhne na pět zápasů. To pak znamená, že budou hodně padat karty, bude to plné emocí a vezmou si hodně sil. Vypadalo to, že Teplice sérii ovládnou, ale Plzeň se vzchopila a dorovnala nepříznivý stav. Kdybych si měl vybrat, tak z hlediska koncepce se mi víc líbí, jak to dělají v Plzni. Chtěl bych si proti nim zahrát, protože tam je dost spoluhráčů z reprezentace. Naopak Teplice každý rok vymění celý kádr a hrají to jen na cizince. Nikomu to nezazlívám, ale mně je více sympatičtější Plzeň.

S Plzní nemáte úplně kladnou bilanci a minulý rok vás porazila ve finále v nejrychlejším možném sletu. Uvědomujete si to?

Ty týmy jsou hodně vyrovnaný a klidně bych řekl, že Teplice jsou o kousek lepší. Mají tam dvanáct cizinců z toho tři koukají pouze z lavičky, ale jak už jsem zmiňoval, tak je to každého věc jak ten futsal dělá. Finále bude náročné proti komukoliv a musíme se na to připravit. Máme výhodu, že začínáme doma, kde jsme dominantní. Základní část jsme zvládli a věříme, že zvládneme i play off.

Tomáš Koudelka působí v Chrudimi od sezony 2008/2009.Zdroj: fkchrudim.cz

V Chrudimi jsem spokojený

Chrudim letos může získat double a především po dvou letech i patnáctý titul. Kolikátý by to byl pro vás?

Popravdě tyhle statistiky nesleduji. Já jsem prohlásil, že až po konci kariéry si to všechno spočítám. Většinou kamarádi říkají, že mám titulů sedm, ale opravdu to nepočítám.

Mátě nějaký titul, který stavíte nad všechny ostatní?

Pro mě to určitě budou poslední dva tituly, kdy už jsem byl součástí týmu a patřil jsem mezi ty hráče, kteří hráli pravidelně.

Nejdůležitější část sezony nás teprve čeká, říká chrudimský kapitán Slováček

Nepomýšlel jste někdy na přestup do zahraničí?

Nabídky určitě byly, ale nebylo to nic z čeho bych si musel dělat hlavu. Byly to soutěže, které měly úroveň naší ligy. Samozřejmě dostat nabídku do Španělska či Portugalska, tak bych nad tím uvažoval, ale tam se dostat je opravdu náročné až dokonce nemožné. To jsou soutěže, kam chodí z ciziny převážně jen Brazilci. Mám rodinu v Chrudimi a jsem tu nadmíru spokojený, protože ty podmínky tu jsou ideální.

Tomáš Koudelka má spíše defenzivní úkoly, ale v útoku je taktéž platným hráčem.Zdroj: FB/FK Chrudim

Chceme zpátky na vrchol!

Ve vaší formaci hrajete se svým futsalovým dvojčetem Matějem Slováčkem. V prvním utkání, po vaší asistenci, padl asi nejhezčí gól v sérii. Jste na sebe nějak napojení?

To se nám opravdu povedlo (smích). My spolu hrajeme už několik let. Rozdělili jsme se jen na jeden rok, když jsem já odešel na hostování do Bohemians. Mám rád takový překvapující přihrávky a už na sebe hrajeme na slepo. Bylo dobře, že Matěj střílel a já nahrával, jinak by to nedopadlo takhle dobře. Tomáš Koudelka se svým futsalovým dvojčetem Matějem Slováčkem.Zdroj: FB/FK Chrudim

Ono nejste jen futsalová dvojčata, ale i fotbalová. Spolu s Došou brázdíte fotbalová hřiště v dresu Zámrsku. Proč jste zakotvili zrovna tam?

Natáhl nás Míra Kaluža, který to tam trénuje a oslovil nás abychom jim šli pomoct. Tahle nabídka byla dobrá a pokud budeme mít čas od futsalu, tak vždy si rádi přijdeme zahrát. Je to pro mě odreagování, že si můžu zahrát fotbal, který mám rád. Teď asi vyjde, že budeme mít tři měsíce volno a je dobře, že to vyplním tréninky i zápasy. Zároveň na tom nejsou moc dobře a budeme se snažit Zámrsk zachránit v I. A třídě.

S hokejkou na ledě ho nepotkáte. Vyměnit brusle za sálovky Max nehodlá

Několik sezon jste společně odehráli i ve Slatiňanech. Sledujete jejich výkony?

Já jsem hrál v poměrně dost týmech a ty jejich výsledky a výkony sleduju. Když je čas, tak se na kole jedu podívat a na Slatiňany kort. Vidím jak na tom jsou. Je tam dost mladých kluků a věřím, že úspěch také přijde.

V pondělí vás čeká už první finálové utkání. Máte nějaký vzkaz pro fanoušky, jak je nalákat aby opět přišli v tak hojném počtu, jako na poslední semifinálový zápas v Chrudimi.

Jak už jsme vyhlásili před sezonou, tak chceme zpátky na vrchol. Musím smeknout klobouk před tím co fanoušci předváděli v posledních dvou zápasech. Byl jsem překvapený, že hala praskala ve švech. Byl to rozhodně faktor, který nám obrovsky pomohl. Lidi můžou vidět kvalitní futsal a věřím, že jim to ukážeme i ve finálové sérii. Zvu fanoušky ať nás přijdou podpořit a věřím, že se jim za to odvděčíme.