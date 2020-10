Evropská fotbalová asociace UEFA, pod kterou spadá i futsalová část, přistoupila před letošním ročníkem k razantnímu kroku. Na vině jsou častá opatření v řadě zemí v Evropě, kde se jednotlivé skupinové fáze mohly odehrát. Na tradiční předkolo, Main round a Elite round ve čtyřčlenných skupinách zapomeňte, minimálně pro letošní rok. Futsalová Liga mistrů se bude hrát z její velké části vyřazovacím formátem. Již od předkola se vytvoří dvojice, které budou hrát systémem doma – venku, vítěz půjde dále.

Vznikne tak osmička nejlepších, která si to tak na jaře rozdá v závěrečném Final Eight o nejlepší evropský tým. Tradiční Final Four je nyní rozšířeno na dvojnásobek, což pro chrudimské futsalisty znamená mnohem zajímavější šance se na největší klubovou akci starého kontinentu propracovat. Ještě výraznější roli, než doposud, ale hraje samotný los a nasazení jednotlivých týmů do něj.

Propad nepřišel

UEFA každoročně vydává žebříček mistrů jednotlivých zemích, ve kterém se do pořadí odráží bodový zisk daného týmu v předchozích sezonách, tak také národní koeficient.

Chrudimští tak v celkovém pořadí přece jen trochu doplatili na svoji loňskou neúčast, kdy po řadě let své hegemonie přepustili na jednu sezonu místo pražské Spartě. Nyní jsou zpátky, v žebříčku UEFA jim nyní patří skvělé dvanácté místo (třinácté po započtení obhájce titulu, pozn. red.).

Chrudimští ztratili jen desetinky bodu na polského mistra z Bielsko-Biala, následná ztráta na mistra z Ukrajiny či Itálie již byla větší. K tomu, aby se český zástupce v prestižní futsalové Lize mistrů vyhnul nutnému předkolu, musel však atakovat až elitní osmičku.

A na koho že mohou svěřenci trenéra Felipe Condeho v předkole narazit? Ve hře je hned třiadvacítka klubů z různých částí Evropy. Jedno je jisté, pokud koronavirová situace dovolí, čeká českého mistra zajímavý výlet.

Kromě řeckého šampiona AEK Futsal Club, s nimiž se Chrudim utkala před několika lety v lotyšské Rize, by měření sil s jakýmkoliv soupeřem bylo zářnou premiérou. Ve všech případech bude Chrudim favoritem dvojutkání, hrát na půdě neznámého soupeře však neznamená pro chrudimský celek nic jednoduchého.

V současné době v Chrudimi čekají na los a modlí se, že dostanou od ministerstva zdravotnictví výjimku pro trénink před mezinárodní akcí. Dosud se totiž tým trenéra Felipe Condeho připravuje individuálně či po šestičlenných skupinkách ve venkovním prostředí, což před blížícím se startem evropské soutěže nevěstí nic dobrého.

Předkolo LM se losuje 27. října a zasáhne do něj 46 nejníže postavených celků žebříčku UEFA. Třiadvacet dvojzápasů se odehraje ve dnech 24. až 29. listopadu 2020. Druhá fáze LM se losuje 4. prosince 2020. Zúčastní se jí 23 vítězů předkola, obhájce titulu (Barcelona) a osm nejlepších klubů žebříčku UEFA. Hrát bude tedy celkem šestnáct dvojic v rozmezí 12. – 17. ledna 2021.

Možní soupeři pro předkolo Ligy mistrů: ACCS Asnieres Villeneuve 92 (Francie), JB Futsal Gentofte (Dánsko), Tbilisi State University (Gruzie), 1. FC Allstart Wiener Neustadt (Rakousko), Hammarby IF FF (Švédsko), FC Petro-w (Lotyšsko), FC SMSS Viimsi (Estonsko), Akaa Futsal (Finsko), KMF Titograd (Černá Hora), Lynx FC (Gibraltar), AEK Futsal Club (Řecko), Piyalepasa (Turecko), Utleira Idrettslag (Norsko), D.S.C. Doplhins Ashdod (Israel), FC Differdange 03 (Lucembursko), Blue Magic FC Dublin (Irsko), Černo More Varna (Bulharsko), PYF Saltires (Skotsko), Swansea University Futsal Club (Wales), FC Encamp (Andorra), FC Fiorentino (San Marino), Rosario Futsal Club (Severní Irsko).