Rekordní zápas. Brazilský univerzál a chrudimská futsalová legenda Max si připsal svoji čtyřstou rekordní trefu v 1. Futsalové lize. To se mu povedlo na soutoku Vltavy a Labe, tedy v Mělníku, kde jeho tým vyhrál 9:2.

Nesmrtelný Max. Brazilský univerzál si připsal svoji již čtyřstou branku v nejvyšší futsalové soutěži. | Foto: FK Chrudim

SK Olympik Mělník - FK Chrudim 2:9 (2:4) Branky: 17. Vokoun (prodl. pen.), 19. Mešič (Šup) – 4. D. Drozd (P. Drozd), 7. Everton (Záruba), 9. Max (André), 10. P. Drozd (D. Drozd), 23. P. Drozd (Slováček), 27. Max (Záruba), 35. D. Drozd, 35. Záruba, 40. André (Záruba). SK Olympik Mělník: Bukhvak (Šanda) – Lehner, J. Sváta, Vokoun, Šup – Mešič, M. Sváta, Ježek, Machytka – Abrham. FK Chrudim: Jackson (36. Špánik) – Koudelka, Slováček, D. Drozd, P. Drozd – Everton, Záruba, André, Max – Balog, Mareš, Krotil.

Ve čtvrté minutě otevřel střelecký účet Chrudimi po rychlé kombinaci a pohotovém zakončení David Drozd. Na něj velmi brzy navázal Everton a utkání se již ubíralo pouze jedním směrem. Po dalších trefách Maxe a Pavla Drozda svítil na ukazateli již výsledek 4:0 a trenér Mělníku si musel vzít oddechový čas. Domácí sice na aktivitě příliš nepřidali, ale hostům se zastavil brankostroj. Středočeši nakonec ale dostali pro ně skvělou možnost, jak skórovat. Po šestém akumulovaném faulu si míč postavil zkušený Vokoun, který penaltu proměnil. Domácí přidali ještě jednu trefu a poločas tak skončil 4:2 pro Chrudim.

Po změně stran opět dominoval jeden tým a to trenéra Alecia a brzy byl oceněn brankou Pavla Drozda. Poté přišla zřejmě nejdůležitější chvíle celého zápasu. Záruba v 27. minutě přiťukl míč Maxovi a ten upravil stav na 2:6 a především zaznamenal svoji čtyřstou branku v nejvyšší české soutěži. V dalším průběhu se Východočeši prosadili ještě zásluhou Davida Drozda a dvakrát Záruby. Chrudimští se tak posunuli na první místo tabulky, a to minimálně do pondělní dohrávky mezi Helasem Brno a Slavií Praha. Další zápas odehrají v sobotu v heřmanoměstecké hale proti FTZS Liberec.

Jackson (FK Chrudim): „Začali jsme velmi dobře, brzy vedli 4:0 a hra byla jasně v naší moci. Bohužel jsme pak vyrobili šestý akumulovaný faul a z něho inkasovali, krátce na to podruhé a zřejmě ztrátou koncentrace jsme na chvíli vypadli z tempa. Naštěstí přišla přestávka, kde nás trenér, kterému se náš výpadek nelíbil, pokáral a po pauze jsme se opět vrátili k naší hře a naprosto jednoznačně zvítězili.”

Jiří Vokoun (Olympik Mělník): „Začátek dnešního zápasu jsme bohužel zaspali. První poločas byl poměrně vyrovnaný a skončil 2:4. I druhou polovinu utkání jsme začali špatně a doplatili jsme na naše vlastní power-play, kdy jsme dostali velké množství gólů a utkání bylo ukončeno ve stavu 2:9. Chrudim byla náročným soupeřem.”