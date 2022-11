Pojďme k utkání proti slovenskému mistrovi z Lučence. Český celek sice do zápasu vstoupil aktivněji a vypracoval si hned několik povedených příležitostí, ale jako první udeřil Lučenec.Ex-slávistický střelec Leovski propálil chrudimského gólmana. Svěřenci trenéra Condeho však vzápětí vyrovnali zásluhou Evertona. Ten propálil obranu a zásluhou teče Grciče vsítil.

V třiatřicáté minutě se přesnou střelou prosadil Capinha, který poslal Chrudim do těsného vedení. To trvalo až do závěrečné minuty, kdy Lučenec srovnal opět zásluhou Leovského. Chrudim tak v prvním zápase základního kola Ligy mistrů pouze bod.

Dudu hrdinou zápasu

Ve druhém utkání to už byla jiná písnička. Proti lucemburskému mistrovi sehráli Chrudimští opět vyrovnanou partii, ale s rozdílem šťastného konce. Český mistr opět vstoupil do zápasu lépe a po třinácti minutách se tato snaha vyplatila, když Everton nachytal brankáře Xota.

I ve druhé půli pokračovali svěřenci trenéra Condeho v povedeném výkonu a po zásluze šli do dvoubrankového vedení. Výborně zafungovala bratrská spolupráce a střelou se prosadil Pavel Drozd.Lucemburský celek si musel na snížení počkat do šestadvacáté minuty, kdy Garrido dostal volný prostor a Duda prostřelil. Chrudimský gólman se však ukázal v nejlepším světle v posledních vteřinách utkání, kdy neuvěřitelným zákrokem zachránil vítězství svého celku a nasměroval své spoluhráče k postupu. Ten mají zatím svěřenci trenéra Condeho ve svých rukách. Proti domácím futsalistům, kteří se zatím nachází na poslední příčce, jim stačí získat bod.

Ohlasy k utkání

Felipe Conde, trenér FK Chrudim: „Dnešní utkání bylo velkou bitvou, oba týmy nechaly na hřišti maximum. Bylo znát, že proti sobě nastoupila dvě kvalitní mužstva, bohužel v první půli jsme byli trošku limitování tím, že jsme brzy nasbírali pět faulů. Poté jsme museli být v soubojích velmi opatrní, abychom neobdrželi šestý, a tím se dostal soupeř na koně. Takže jsme se museli posledních deset minut první půle soustředit pouze na obranu, což se nám celkem dobře dařilo. Až v posledních vteřinách bohužel překonal Differdange naši bránící čtveřici a po faulu v pokutovém území zahrával penaltu, kterou ale Dudu perfektně zneškodnil. Začátek druhé půle byl vyrovnaný, podařilo se nám vstřelit druhý gól, ale pak jsme soupeři umožnili chodit po našich chybách do spousty protiútoků a snížit. Myslím si ale, že při takové úrovni a intenzitě zápasu jsou chyby přirozené, protože na hráčích se již může projevovat únava. V závěru jsme dobře bránili soupeřovu power play a přiklonilo se na naši stranu i štěstí, které nám v zápase s Lučencem chybělo. O výsledku rozhodovaly drobné detaily, a proto si myslím, že je naše vítězství zasloužené, Včera jsme měli obrovské množství příležitostí a nevyhráli jsme, dnes jsme měli šancí daleko méně a zvítězili jsme, takový je prostě sport. Tato výhra je odměnou za práci celého týmu, všichni nechali na hřišti maximum a svým dílem tak přispěli k úspěchu mužstva. Máme však stále před sebou těžkou práci. Musíme co nejrychleji zregenerovat síly a odpočinout si, abychom byli co nejlépe připraveni na sobotní utkání s domácí Skopje.“

Oliveira Amaral, trenér FC Differdange 03: „Myslím si, že z naší strany se jednalo o mnohem lepší zápas než před rokem v Chrudimi. Hráli jsme velmi dobrý futsal, byli stále ve hře, snažili se být konkurenceschopní, ale nebylo to dost na to, abychom utkání vyhráli. Udělali jsme všechno pro to, abychom dnes uspěli, jsem na své hráče hrdý, ale bohužel jsme své vypracované šance nevyužili, a proto se raduje soupeř. Gratuluji Chrudimi k vítězství.