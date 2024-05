Jednou to dokázali zvládnout, podruhé už ale ne. Chrudimští futsalisté ztratili oba domácí zápasy a museli tak vždy zabrat na horké půdě na západě Čech. Jednou svěřenci trenéra Alecia s Interobalem vyhráli, ale podruhé již veškeré snahy potopila řada chyb a tým okolo kapitána Lukáše Rešetára si dokráčel ke svému dalšímu, konkrétně třetímu, titulu v 1. FUTSAL lize.

Chrudimští futsalisté zakončili letošní ročník 1. Futsalové ligy se stříbrnými medailemi. | Foto: klub

SK Interobal Plzeň - FK Chrudim 3:2 (0:1) Branky: 22. Kaká (Mikuš), 28. Kaká, 30. Vnuk – 19. Záruba, 34. Záruba (D. Drozd). SK Interobal Plzeň: Vahala (Němec, Fořt) – Rešetár, Holý, Vnuk, Künstner – Kaká, Vitinho, Kozár, Mikuš – Rick, Knobloch, Křivánek. FK Chrudim: Victor (Špánik, Javorski) – Everton, Igor, André, Vincenzo – Koudelka, Záruba, David Drozd, Pavel Drozd – Max, Krotil, Stránský.

Chrudim neodjížděla do Plzně za příliš výhodného postavení. Svěřenci trenéra Kopeckého vedli 2:1 na zápasy a Východočeši se museli obejít bez svého potrestaného trenéra Alecia. Funkce hrajícího kouče se tak chopil Max.

Úvodní půle se nesla ve vyrovnaném duchu a skóre se tak poprvé měnilo až 63 vteřin před závěrečnou sirénou. Gól padl do sítě domácího týmu, když Záruba vypíchl rozehrávku domácích a po sprintu přes půlku hřiště střelou o tyč poprvé rozvlnil síť za Vahalou.

Úvod druhé půle patřil aktivnějším Plzeňským. Šance Vnuka a Künstnera ještě Victor zneškodnil, po dalších dvou minutách hry se ale již mohli zaradovat i příznivci domácího týmu. Svou typickou přízemní střelou byl úspěšný Kaká. Navíc Západočeši nepolevovali a přidávali další šanci za šancí. Jedna z nich skončila podruhé na úrodné půdě a hrdinou se stal Kaká.

Chrudimští se rozhodli, že zlomí stav hrou bez brankáře. Ve velkých šancích se objevil především David Drozd, ale na Vahalu nevyzrál. Závěrečný nápor pak svěřenci trenéra Kopeckého přežili a mohli se tak radovat ze zisku titulu, třetího ve své historii.

Radim Záruba obdržel cenu za nejlepšího střelce play off, David Drozd pak byl oceněn jako nejužitečnější hráč ligy. Nejlepším hráčem vyřazovací části i celého letošního ročníku byl vyhlášen Kaká.

Lukáš Rešetár (Interobal Plzeň): "Takhle jsem si to představoval, možná jen na tři zápasy, ale to nevadí, je to prostě bomba. Já jsem slavil první titul, sedmý, pak ten desátý, pak jsem byl také nadšený po tom prvním tady v Plzni. Tohle už je taková třešnička na dortu."

Marek Kopecký (Interobal Plzeň): "Těžko se mi mluví, jsem strašně pyšný na všechny a bude pro mě strašně těžké to opouštět. Za čtyři roky tři tituly a jedno druhé místo. Opravdu se mi těžko mluví. Je to neskutečné, co jsme za čtyři roky dokázali. Co vím, koncepce zůstane stejná, kádr je na nějakém svém vrcholu, je potřeba do toho sáhnout. Někteří kluci budou se mnou končit. Ale Plzeň má mladé kluky, bude to možná chvíli trvat, než si to sedne, ale důležité je, aby Plzeň zůstala nastavená v tomto systému a tréninkovém procesu. Tituly pak mohou zase přijít."

David Drozd (Chrudim): "Já bych neřekl, že by nám chybělo štěstí, všechny zápasy, co jsme prohráli, byly vyrovnané, bylo to o branku. Šance jsme měli, alale v celé sérii jsme byli málo produktivní, a to rozhodlo. Rozhodovaly detaily, všechny tři zápasy jsme prohráli o gól a chybělo málo, abychom vyrovnali. Naše produktivita nás dostala, musíme na tom hodně zapracovat. Motivaci jsme měli velkou, nemám moc slov. Plzni gratuluji, nezbývá než pracovat dál a sebrat jí titul v příští sezoně."