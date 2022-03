Chrudim neztrácí dech. Gólové hody se fanouškům líbily

Opět to tam padalo. Chrudimští futsalisté se do své domácí sportovní haly vrátili ve velkém stylu. Žabinským Vlkům nasázeli jedenáct branek a náskok na čele tabulky si stále drží. V utkání opět váleli bratři Pavel a David Drozdové, kteří se oba zapsali do statistik zápasu třemi brankami.

Chrudim rozstřílela Žabinské Vlky Brno 11:1. | Foto: Kodl Cr

Smrtící první poločas Smrtících šest minut. Co minuta to gól. Chrudim nastoupila na svého soupeře ve velkém stylu. Jako první se paradoxně do statistik zapsal strážce tří tyčí z Brna Večeřa, který si vlastní chybou skóroval za svá záda. Krátce poté si střelecký účet otevřeli i hráči Chrudimi. Nejprve se přesnou střelou trefil Everton. Následně přispěli po dvou gólech David Drozd, jeho bratr Pavel po jedné a smrtící šestiminutovku ukončil přesnou trefou Tomáš Koudelka. Na hostech byla vidět frustrace, ale neustále se snažili tlačit na pevnou chrudimskou obranu. Do konce poločasu dokončil hattrick David Drozd a jeho bratr přidal taktéž druhý gól. Posledním střelcem v první půli byl matador Roman Mareš. Druhá půle se nesla v podobném stylu. Nutno podotknout, že ani brankář domácích Dudu se nenudil. V zápase musel pochytat několik střel a brněnští hráči se v žádném případě nesmířili s vysokou prohrou. Trénink jiných variant V druhé půli se stihl trefit Torres a hattrick dokončil Pavel Drozd. Kvůli povolení chrudimské obrany v závěru zápasu dokázali Žabinští Vlci vstřelit jednu branku. Konkrétně Martin Hanuš. Zápas tedy měl výrazně dva rozdílné poločasy. V prvním dokázala Chrudim rozstřílet Žabinské Vlky a druhá půle byla spíše formalitou. „Byl to zápas dvou poločasů. Ten první jsme hráli ve formacích, ve kterých jsme na sebe zvyklí a na hřišti to bylo i vidět. Poločasový výsledek vypovídá za vše. Navíc jsme měli ještě nějaké další šance a nastřelené tyče. Na druhou stranu, kluci z Brna si dali i dva vlastní góly,“ hodnotí první poločas Tomáš Koudelka a dodává: „Po pauze jsme formace úplně přeházeli, abychom měli další varianty, kdyby se nám někdo zranil, nebo vykartoval. Nechtěli jsme však , aby druhá půle výsledkově byla slabší, ale myslím si, že i střídající brankář Brna zachytal dobře. Nevím, jestli jsme polevili, ale druhý poločas z naší strany nebyl dobrý.“ Příští utkání sehrají chrudimští futsalisté v pátek na půdě Českých Budějovic od osmi hodin večer. Chrudim si i nadále drží na čele jednobodový náskok na Teplice a Plzeň. FK Chrudim - Žabinští Vlci Brno 11:1 (9:0) Branky: 2. vlastní (Večeřa), 4. Everton (Torres), 4. P. Drozd (D. Drozd), 5. D. Drozd (Koudelka), 5. D. Drozd (Koudelka), 6. Koudelka (D. Drozd), 12. P. Drozd, 13. D. Drozd (Koudelka), 15. Mareš, 24. Torres (Koudelka), 27. P. Drozd – 28. Hanuš (Bílý). Rozhodčí: Jurča, Kabeláč – Kolbaba. Žluté karty: 3:1.

Sestavy – FK Chrudim: Dudu (35. Javorski) – Everton, Mareš, Kubát, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Torres, Balog, Radovanovič, Slováček. Žabinští Vlci Brno: Večeřa (21. Pšurný) – Chroust, Kratochvíl, Starý, Hansl, Trbušek, Bílý, Hanuš, Chráscina.