Chrudimský futsalový klub si prošel před sezonou hned několika změnami. Od týmu odešel dlouholetý trenér Felipe Conde a s Athénami východních Čech se rozloučila i řada důležitých hráčů. Po reprezentační pauze, při které potřebovali chrudimští futsalisté nabrat zápasovou kondici, dochází k dalším dvěma odchodům. Z Chrudimi mizí David Formáček a Jaroslav Kubát.

Jaroslav Kubát mění působiště a míří do rodného Vysokého Mýta. | Foto: Aleš Vladyka

Oba hráči míří po svém angažmá u několikanásobného mistra 1. Futsalové ligy do druhé nejvyšší soutěže. David Formáček zamířil do BOCA Chotěboř. Krátce na to se rozhodl opustit chrudimský kádri Jaroslav Kubát, který míří do rodného Vysokého Mýta.

Odchod tohohle univerzála je velmi překvapivý, protože pod trenérem Aleciem dostával více prostoru.

„Musím říct, že rozhodování bylo těžké a těch důvodů je víc. Asi hlavním ale je, že futsal v Chrudimi je spíš pro profesionály, čemuž odpovídá i časová náročnost. A jelikož mám svoji práci, bylo čím dál víc náročnější vše skloubit dohromady,“ vysvětluje důvody svého odchodu Jaroslav Kubát a přidává i další: „Navíc skončil trenér Conde, a teď budu hodně upřímný, ale to byl pro mě osobně člověk, kterého bych označil za nejlepšího trenéra v mé sportovní kariéře. Po loňském nevydařeném finále prošel klub velkou změnou také na hráčských postech a přestože chápu, že každá změna zabere nějaký čas a další spoustu nepříjemností, tak z mého osobního pocitu mi i lidsky kluci chyběli.“

Jaroslav Kubát vzpomíná na období v týmu jen v nejlepším a připojuje i přání k současné sezoně.

„Když se zpětně ohlédnu za mým angažmá v Chrudimi, tak těch tři a půl roku byla neuvěřitelná zkušenost a chtěl bych všem moc poděkovat. Klukům budu držet palce a jsem přesvědčený, že se v letošní sezoně vrátí na ligový trůn, protože kvalita v týmu je obrovská,“ dodává.