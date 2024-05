Jedna, dva, tři. Tolik zápasů stačilo chrudimským futsalistům na postup do finále play off 1. Futsalové ligy přes brněnský Helas. Jihomoravský celek se sice snažil a v zápasech kousal, ale Aleciovi svěřenci neponechali nic náhodě a ve třetím střetnutí zvítězili 7:2. Chrudimští tak během semifinálových utkání obdrželi pouze dvě branky.

Chrudimští futsalisté i díky trefě Vincenza oslavili postup do finále 1. Futsalové ligy. | Foto: FK Chrudim

Domácí měli poměrně vlažnější vstup do zápasu a Brněnští tak hned několikrát prověřili pozornost brankáře Victora. Na druhé straně poprvé zahrozil André v páté minutě, ale radost v heřmanoměstecké hale zatim nepropukla. Za zmínku stojí i zajímavý fakt, že brankáři Helasu se mezi třemi tyčemi střídali po tříminutových intervalech, aby si užili poslední utkání v sezoně.

Poprvé propukl oslavný křik v hale až ve třinácté minutě. André našel svého brazilského kolegu Vincenza, který míč šikovně doklepl a rozvlnil síť brněnské svatyně. Na další změnu se čekalo další čtyři minuty a radost tentokrát měl Radim Záruba, kterého dokonalým obloučkem našel Pavel Drozd - 2:0.

Závěr poločasu však byl ještě více dramatický. Nejprve byl úspěšný z pokutového kopu Radim Záruba, který se tak prosadil již podruhé v tomto střetnutí. Čtvrtou branku stihl přidat ještě Everton. Patnáct vteřin před hvizdem se však poprvé v této sérii radovali i hosté. Dost prostoru totiž dostal Lukšija - 4:1.

Mohlo by se zdát, že Chrudim vlítne do druhé půle v naprosto rozdílném tempu a bude chtít udávat tempo. Opak byl však pravdou. Brno využilo dobrého momentu a snížilo na rozdíl dvou branek zásluhou Směřička.

Helas následně pokračoval v povedeném výkonu a chvíli ještě udával tempo. Chrudim však vrátil zpátky do sedla pátou trefou Vincenzo. Situace se následně dost vyhrotila v Heřmanově Městci kvůli několika zbytečným faulům od Helasu. Padalo tedy dost žlutých karet i peprných slov.

Uklidnění situace přišlo z nohy Davida Drozda, který tak přidal trefu číslo 250 a rozhodující branku na konečných 7:2 vsítila chrudimská legenda Roman Mareš.

Svěřenci trenéra Alecia tak zvítězili 7:2 a postoupili do finále 1. Futsalové ligy, které se odehraje od 13. do 26. května.

David Drozd (FK Chrudim): "Z dosažení 250 gólů mám radost, je to pěkná meta, ale ještě větší radost mám z toho, že jsme postoupili do finále. Zápas jsme měli pod kontrolou a nedopustili jsme nějaké drama. Helas předváděl dobré výkony, prověřil nás dopředu i dozadu, přestože výsledky vypadají jednoznačně, tak zápasy byly těžké."

Martin Směřička (Helas Brno): "Dali jsme dva góly, tak už to nepřipomíná tenis, uhráli jsme alespoň dva gamy. Chrudim má letos obrovsky kvalitní tým, jednu českou čtyřku, druhou zahraniční a v celé sérii byla lepší. Mají výbornou defenzívu, těžko se jim dávají branky, my jsme si vytvořili jen minimum šancí a ještě jsme jich spoustu neproměnili. Pro Helas je ale důležité to, že jsme splnili náš cíl a postoupili do semifinále, cokoliv bychom odehráli v této sérii navíc, by bylo prostě navíc."

FK Chrudim - Helas Brno 7:2 (4:1) Branky: 13. Vincenzo (André), 17. Záruba (P. Drozd), 18. Záruba (pen.), 18. Everton (Igor), 26. Vincenzo (Everton), 29. D. Drozd (Max), 34. Mareš ( Victor) – 20. Lukšija (Směřička), 22. Směřička (Mykytjuk). FK Chrudim: Victor (Špánik) – Koudelka, Záruba, D. Drozd, P. Drozd Everton, Igor, André, Vincenzo – Max, Mareš, Krotil, Stránský. Helas Brno: Klímek, Mykytjuk – Havel, Směřička, Zdráhal, Lukšija – Perina, Danko, Svoboda, Krištof, Havlík, Cupák.