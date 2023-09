Rozpačitý start vystřídala těžká dominance. Chrudim se poprvé v letošním ročníku 1. Futsalové ligy představila na „domácí“ půdě v Heřmanově Městci, kde přivítala nováčka soutěže z Chomutova. Svěřenci trenéra Alecia se protrápili první půli k dominantní výhře 9:2.

Chrudimští futsalisté na domácí palubovce nasázeli devět branek nováčkovi soutěže. | Foto: Aleš Vladyka

Role velkých favoritů Východočechům většinou svědčí. Proti Chomutovu to ale byla naprosto jiná píseň. Začátek utkání ale byl opravdu v režii domácích. Po 41 vteřinách se totiž prosadil Dominik Balog. Ve 13. minutě ale přišla pořádná facka pro Chrudim, když srovnal Jelínek z brejku. Po prvním poločase tak na světelné tabuli svítila pro domácí krutá remíza.

Aleciovi svěřenci vlétli do druhé půle již v rozdílném rozpoložení a nechtěli udělat před svými fanoušky ostudu. Po dvou minutách hry se prosadil Everton a Pavel Drozd. Rázem se Chrudimští mohli uklidnit. Domácí ve druhé půli skórovali hned osmkrát, až nakonec svítil na tabuli výsledek 9:2.

Poprvé před domácími fanoušky se prosadil i Radim Záruba, který se před sezonou vrátil ze Slavie Praha.

„Bylo to takové neslané, nemastné. Do ideálu nám chybí ještě hodně. Pravdou je, že těch věcí děláme na tréninku hodně, ale nejsme schopni správné řešení přenést do zápasu. Ve druhé půli jsme se zklidnili na balónu a přineslo to svoje ovoce,“ hodnotil utkání Záruba.

1. FUTSAL LIGA: FK Chrudim – Baník Chomutov 9:2 (1:1)

Branky: 1. Balog (Max), 21. Everton (Balog), 22. P. Drozd (Max), 29. Záruba (P. Drozd), 30. Balog (P. Drozd), 33. Everton, 35. Balog (D. Drozd), 38. P. Drozd (D. Drozd), 40. P. Drozd (Everton) – 13. Jelínek (Vlach), 32. Krok (Kibal). FK Chrudim: Jackson (38. Špánik) – Záruba, Everton, Max, Koudelka, P. Drozd, D. Drozd, Balog, Slováček, Formáček.