Souboj prvního s posledním. Dlouho to však v heřmanoměstecké hale tomuto postavení v tabulce 1. Futsalové ligy neodpovídalo. Olomouc se s exchrudimským brankářem Danielem Javorskim zdárně bránila chrudimským útočným choutkám a po první půli dokonce vedla 3:2. Vše zachránil až druhý poločas, kdy svěřenci trenéra Alecia sáhli ke hře bez brankáře a utkání dokonale otočili a vyhráli 7:4.

Chrudimští futsalisté se doma pořádně nadřeli. Díky povedené powerplay ale porazili Olomouc 7:4. | Foto: Kodl Cr

FK Chrudim - SK UP Olomouc 7:4 (2:3) Branky: 7. Krotil (Koudelka), 16. D. Drozd (Koudelka), 27. vlastní Lapčík, 28. Everton (André), 38. André (P. Drozd), 38. D. Drozd (Jackson), 40. André – 6. Brázdil (Kočiš), 16. Šipka (Janečka), 20. Janečka, 31. Kočiš (Šipka). FK Chrudim: Jackson (Špánik) – Záruba, Everton, André, P. Drozd – Koudelka, Mareš, D. Drozd, Krotil – Max, Balog. SK UP Olomouc: Javorski – Lapčík, Kočiš, Zmík, Šipka – Brázdil, Janečka, Tilkeridis.

Chrudim si od úvodních minut vytvořila soustavný tlak a zásobovala Javorského několika pokusy, on a jeho obrana však odolávala. Naopak "vysokoškoláci" dokázali udeřit. V šesté minutě je poslal do vedení po prvním větším závaru Kočiš. Z vedení se ale radovali pouze minutu. Svoji premiérovou ligovou trefu zaznamenal Krotil a srovnal tak skóre zápasu. Chrudim nadále měla více ze hry, což vyústilo až ve vedení, o které se postaral v šestnácté minutě David Drozd.

Uklidnění v chrudimským řadách ale nepřišlo a hned za půl minutu opět srovnal stav Šipka. A aby toho nebylo málo, krátce před odchodem do kabin dokonce dostal Olomoucké do euforie hrající trenér Janečka.

Daniel Javorski před sezonou zamířil z Chrudimi do Olomouce.Zdroj: archiv sportovce

Aleciovi svěřenci se ve druhé půli rozhodli ke hře bez brankáře a tato taktika přinesla své ovoce. Ve 27. minutě přišla první branka, kdy Lapčík smolně srazil za záda Javorského střelu Záruby. Své 37. narozeniny oslavil brankou Everton a poslal tak domácí do vedení. Netrvalo dlouho a Hanáci opět ukázali svoji chuť na body. Vyrovnání zařídil Kočiš a začínalo se tak opět od "nuly".

Dalo by se říct, že tuhle pomyslnou facku domácí tým potřeboval a při powerplay rozhodl o vítězství. Vítěznou branku zařídil při powerplay André. Následně se po dlouhém výhozu Jacksona prosadil David Drozd a potvrzující trefu si připsal následně André.

Radim Záruba (FK Chrudim): „Byl to velký boj. Olomouc přijela v sedmi lidech a my jsme ji umožnili chodit do naší otevřené obrany. Největší chybou, že během pěti minut vyprodukujeme třeba dvacet střel a nejsme schopni z toho dát branku. Olomouc si držela svůj styl hry, my jsme se k tomu přidali naší nemohoucností. To, co pochytal Dan Javorski, to bylo neuvěřitelné."

Nikolas Tilkeridis (SK UP Olomouc): „Podle tabulky to bylo utkání první s posledním. Ale průběh tomu neodpovídal. Musím všechny kluky pochválit za odvedenou práci. Dnes nás podržel gólman Javorski. Škoda ze jsme neudělali historický úspěch."