Vítězná série FK Chrudim pokračuje i po střetnutí s Rapidem Ústí nad Labem, když si východočeský tým připsal další triumf. Slavnostní moment před zápasem a dominující výkon v druhé půli podtrhli jejich pozici lídra ligy. Čtvrtfinále odehrají Chrudimští proti Žabinským Vlkům Brno.

Chrudimští futsalisté ovládli dlouhodobou část 1. Futsalové ligy a přebrali si pohár. | Foto: Michal Pavlík

Osmnáctá výhra v řadě. Východočeši neprohráli již od září roku 2023 a nic na tom nezměnilo ani střetnutí s Rapidem Ústí nad Labem.

Zápas začal slavnostně, když těsně před jeho začátkem převzal z rukou kapitána týmu Matěje Slováčka dres s číslovkou dvě stě padesát útočník Pavel Drozd, a to za vstup do „Klubu 250“ za stejný počet vstřelených branek.

První půle se ještě psala poměrně vyrovnaným písmem. Rapid pozorně bránil a dokonce šel v osmé minutě do brzkého vedení. Chrudim na vyrovnání čekala "až" do 10. minuty, kdy bratrskou spolupráci úspěšně zakončil Pavel Drozd. Následně již tahali za delší konec provazu Východočeši a po brankách Maxe a Andrého šli do trháku.

Druhý poločas již výrazně patřil chrudimskému celku, který se prosadil hned devětkrát a zakončil tak sezonu s "načepovanou" dvanáctkou. Za zmínku rozhodně stojí první trefa Josefa Stránského, který vsítil poslední gól svého celku.

Ihned po skončení zápasu předali bývalý předseda SFČR Otakar Mestek a současný předseda Radek Lobo týmu FK Chrudim Pohár Otakara Mesteka za vítězství v základní části 1. Futsal ligy. Za zmínku však stojí, že se trofeje z pověrčivosti nikdo z týmu nedotkl…

Josef Stránský (FK Chrudim): „Ústí k nám přijelo s cílem zkusit udělat nějaké body a vstoupilo do toho dobře, kdy dalo první branku. My jsme se z toho ale rychle dostali, zbytek prvního poločas byl v naší režii. Navíc jsme si o pauze řekli, co zlepšit a ve druhém poločase jsme to potvrdili a dovedli zápas k vítězství."

FK Chrudim - Rapid Ústí nad Labem 12:3 (3:1)

Branky: 10. P. Drozd (D. Drozd), 11. Max (Slováček), 12. André (Vincenzo), 22. Vincenzo (Max), 23. André (Igor), 25. D. Drozd (P. Drozd), 25. P. Drozd (Koudelka), 28. D. Drozd (André), 29. Vincenzo, 32. P. Drozd (Max), 32. Max (Igor), 38. Stránský (Koudelka) – 8. Jar. Zápotocký (Džudža), 26. Gajdoš (Džudža), 34. Gajdoš (Jiří Zápotocký). FK Chrudim: Victor (37. Špánik, Javorski) – Slováček, D. Drozd, Max, P. Drozd – Everton, Igor, André, Vincenzo – Koudelka, Krotil, Stránský. FC Rapid Ústí nad Labem: Džudža – Vobořil, Gajdoš, Jaroslav Zápotocký, Jiří Zápotocký – Novotný, Žežulka, Čapek, Šebek, Vondrka.