V předposledním domácím utkání letošního kalendářního roku dokázali chrudimští futsalisté na domácí půdě přehrát soupeře z České Lípy výsledkem 7:1 a posunuli se před Teplice na první místo tabulky!

Další vítězství! Chrudim nasypala Démonům sedm branek a už je první. | Foto: Karel Dvořák

Chrudim vstoupila do zápasu, jako vždy, po hlavě a v prvních minutách byla hodně nebezpečná. Do vedení se sice dostala již ve čtvrté minutě po parádní střele Tomáše Koudelky, to bylo ale z její strany po střelecké stránce na delší dobu vše. Domácí sice měli šance, ty ale ve většině případů troskotaly na skvěle chytajícím bulharském brankáři Milenovi Kirovovi. Navíc po jednom nešťastném momentu v chrudimské defenzívě dotlačil do sítě hostující Petr Zapletal, který ve třinácté minutě vyrovnal na 1:1.