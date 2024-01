Chrudim vítá nové posily. Na pomoc v boji o titul přiletěli tři Kanárci

V ten nejlepší moment. Základní část 1. Futsalové ligy se přehoupla do své druhé poloviny a play off se blíží pomalu ale jistě. Chrudim přivítá v pondělní dohrávce na své domácí půdě Interobal Plzeň, se kterou se rve o první příčku. I proto do týmu trenéra Alecia přichází tři nové posily, jak jinak než s brazilskými kořeny. Představit se mohou již v pondělí 8. 1 od 19. hodin na palubovce v Heřmanově Městci proti Plzni.

Chrudim přivítala tři nové posily. Jednou z nich je i Igor Martins, který přichází z Kairatu Almaty. | Foto: FK Chrudim