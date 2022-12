Branky: 3. P. Drozd (Koudelka), 10. Torres (Everton), 23. D. Drozd, 30. P. Drozd (D. Drozd), 34. Balog, 36. D. Drozd (Koudelka), 38. Balog (P. Drozd) – 20. Joao (Šuba). FK Chrudim: Dudu (Javorski) – Koudelka, D. Drozd, Slováček, P. Drozd – Everton, Max, Torres, Radovanovič – Balog, Mareš. SK Olympik Mělník: Šanda – Šustr, Wilder, Vokoun, Ježek – Joao, Sváta, Šuba, Machytka.

Prvním poločasem se svěřenci trenéra Condeho vyloženě protrápili. Úvodní trefa sice přišla již ve třetí minutě, kdy Pavel Drozd vymetl všechny pavučiny. Chrudimští nadále na palubovce sice dominovali, ale Mělník hrozil z povedených protiútoků. Produktivitu zlomil v desáté minutě Torres. Další šance již svěřenci trenéra Condeho v první části neproměnili. Aktiví Mělník si v samotném závěru první části vysloužil snížení, když domácí brankář Dudu udělal minelu a nechal si projít míč pod nohami.

Ve druhé části Chrudim již začala více proměňovat šance a stanovila konečné skóre 7:1. Výkonem ale rozhodně nezaujala a do zítřejšího utkání s Brnem má co vylepšovat.

OHLASY K UTKÁNÍ

Pavel Drozd (FK Chrudim): „V prvním poločase jsme mohli dát velké množství branek, ale stalo se nám to, co velmi často nedokážeme vstřelit gól. Bylo to 2:1, soupeř byl živý. My jsme jim navíc nabídli dost šancí a trápí nás koncovka. Stále zřejmě žijeme z výsledku a předvedené hry v Kazachstánu a myslíme si, že to půjde samo. Musíme na tom hodně zapracovat.”

Jakub Němec (trenér Mělníku): „Nebyli jsme zdaleka v optimální sestavě, když půlka týmu lehla s virózou. I přesto, že jsme prohráli, tak se kluci nemají za co stydět. Na hřišti jsme nechali vše, co jsme mohli. Škoda několika zbytečně obdržených branek a neproměněných šancí, výsledek mohl být o poznání lepší.“