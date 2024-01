Další nesmírně důležitý třibodový večer. Chrudim pomalu ale jistě kráčí za ovládnutím základní části 1. Futsalové ligy. K tomu více než skvěle přispěla výhra 3:1 nad Slavii.

Radim Záruba se střelecky prosadil proti Slavii a přispěl tak k vítězství 3:1. | Foto: klub

Pražané opět ukázali, že v letošní sezoně neplatí za otloutkánky. Utkání začalo divoce a po přihrávce Maxe poslal hosty do vedení André.

Netrvalo však dlouho a Slavia z ojedinělé šance srovnala. Konkrétně Sandetskyi propálil Victora. Druhá půle už ale nadmíru vyšla Chrudimi. Do vedení poslal Východočechy Pavel Drozd a výhru potvrdil exslavistický Radim Záruba. „Do střetnutí jsme šli s určitou taktikou, plánem, nějak jsme se ale nemohli dostat do tempa. Naopak Slavia se oproti minulému zápasu zlepšila, rychle k nám přistupovala a hrála důrazně. Za výhru jsem samozřejmě rád a těší mne, že jsem k důležitým třem bodům pomohl brankou přes celé hřiště. To, že jsem svůj gól neslavil, beru jako samozřejmost, přeci jen jsem tu odehrál pět let a to už něco znamená,“ říkal střelec potvrzující branky.