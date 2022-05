Branky: 28. Seidler (Holý), 38. Künstner (Rick). Rozhodčí: Chládek, Lasch – Mollinger. Diváci: 700. Stav série: 1:1. SK Interobal Plzeň: Vahala – Rešetár, Holý, Seidler, Buchta – Rick, Kozár, Štrajt, Künstner – Havel. FK Chrudim: Dudu – Koudelka, Slováček, P. Drozd, D. Drozd – Everton, Doša, Torres, Radovanovič – R. Mareš, Max, Kubát.

Jako citrón mačkali chrudimští futsalisté svého soupeře. Bylo to ale nic platné. Týmovým a obětavým výkonem si Plzeňští došli pro domácí vítězství.

Trenér domácích může být rád, že našel pro tento zápas tři mušketýry v podobě Vahaly, Seidlera a Künstnera. V první půli si hosté vytvořili více šancí a tlačili na soupeře, ale plzeňský gólman zlikvidoval veškerou šanci, kterou si Chrudim vytvořila.

Druhý poločas měl podobný průběh, jako ten první. V prvních deseti minutách si vytvořil více šancí. První branku zápasu ale vstřelili domácí. Odražený míč skončil u Seidlera, který propálil chrudimského brankáře.

Domácí se po vstřelené brance stáhli a bránili nejtěsnější možné vítězství. Hosté se rozhodli, že zkusí hru bez brankaře, ale tato snaha připravila svěřence trenéra Condeho o šanci na vyrovnání. Po Rickově nahrávce utekl Künstner, který propálil zrovna chytajícího Maxe v brankářském dresu. Plzeň dvougólové vítězství udržela a srovnala finálovou sérii.

V Plzni zvlhnul střelný prach

Chrudim ve druhém střetnutí trápila především produktivita. Jak na Slavii, tak teď v Plzni mají svěřenci Felipe Condeho problém skórovat na venkovních palubovkách.

„Myslím, že v prvním poločase jsme měli několik dobrých přečíslení, které jsme mohli vyřešit gólem. Zápas by se pak vyvíjel jinak. Ve druhém poločase nám míč také párkrát prolétl na zadní tyči, což je velká škoda. To by byly góly zadarmo. V takovém utkání rozhodují detaily a v nich jsme byli potom horší,“ uvědomuje si chrudimský univerzál Tomáš Koudelka, který dodává: „Ke konci jsme měli nějaké závary, jednou dokonce zazvonilo břevno, ale zkrátka to tam nepadlo a vyhrála Plzeň."

Ohlas Lukáše Rešetára (kapitán Plzně): "Měli jsme více sil a dokázali jsme hrát, jak jsme chtěli. I za cenu bojovnosti jsme nedostali branku a dvě jsme vstřelili. Zaslouženě jsme vyhráli. Ondra Vahala už byl jeden z hlavních strůjců loňského tažení za mistrovským titulem. Letos opět potvrzuje formu. V bráně je fantastický a do toho občas přidá asistenci, nebo dokonce gól. Hrozně nám pomáhá. Když máte v zádech tak výborného gólmana, tak se nám hraje lépe. Tu jistotu v poli cítíte."