Letos naposledy. Chrudimští futsalisté se rozloučili s futsalovým rokem 2023 vysokým vítězstvím 11:0 nad Žabinskými Vlky. V novém roce čeká na svěřence trenéra Alecia hned nejtěžší možný soupeř. Již 8. ledna totiž na domácím ledě přivítají Interobal Plzeň.

Chrudimští futsalisté zvládli domácí zápas s Brnem. | Foto: Kodl Cr

Chrudimští futsalisté se v úvodu zápasu dlouho zahřívali. V mrazivém počasí se ale není čemu divit. Na neaktivitu svých svěřenců dokonce zareagoval trenér Alecio oddechovým časem v osmé minutě zápasu. Hráči na tohle zareagovali pozitivně a brzy se v první šanci objevil Záruba, ale zatím ještě neuspěl. Skóre se poprvé měnilo až ve 14. minutě, kdy otevřel brankový účet přízemní střelou Max. Na něj brzy zareagoval již úspěšný Záruba a utkání tak začalo nabírat na otáčkách. Chrudim nakonec díky dalším dvěma brankám bratrů Drozdů zvítězila v první půli 4:0.

Ten veliký kolotoč začal až v polovině druhé. Na 6:0 opět zvyšovali Pavel s Davidem Drozdem. Tím se zápas definitivně zlomil a Východočeši do sítě Vlků nasázeli dalších pět branek. Svěřenci trenéra Alecia se tak dokonale naladili na utkání s Plzní, které se odehraje již v novém roce.

Radim Záruba (FK Chrudim): „Utkání probíhalo od začátku v naší režii. Diktovali jsme tempo hry, jen chyběly branky. Nakonec těch šancí bylo méně, ale na druhou stranu jsme měli lepší efektivitu. Když jme se do ní dostali, tak jsme ji proměnili."

Radek Toman (trenér ŽV Brno): „Gratuluji Chrudimi k vítězství, jsou prostě někde jinde než my. I když to bohužel výsledkově nevypadá, oproti minulému zápasu s Plzní to bylo nebe a dudy. Potvrdili to i domácí, že dnešní konečné skóre je pro nás docela kruté.