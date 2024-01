Téměř dokonalý výkon. Chrudim přivítala na domácí palubovce svého největšího rivala SK Interobal Plzeň a chtěla mistrovi vrátit poslední prohru z první části sezony. To se svěřencům trenéra Alecia povedlo téměř dokonale. Po nemastné první polivně totiž přišel na palubovku naprosto jiný tým a Kopeckého družinu deklasoval sedmi brankami. V nejlepším možném světle se ukázaly i čerstvé akvizice domácího týmu.

Chrudimští zvládli odplatu za poslední prohraný zápas a Plzeň doma deklasovali sedmi brankami. | Foto: FK Chrudim

Druhé letošní střetnutí mezi Chrudimí a Plzní nezačalo pro domácí tým vůbec dobře. Kaká se prokličkoval středem hřiště až na hranici vápna, odkud vypálil a překonal střelou na zadní tyč Espindolu. Chrudim měla dále více ze hry, ale do zakončení se nemohla dostat přes pevně zformovanou obranu hostů. Naopak svěřenci trenéra Kopeckého několikrát zahrozili. Skóre se však již v prvních dvaceti minutách neměnilo.

Domácí trenér Alecio do druhé půle své svěřence pořádně vyhecoval, což bylo od prvních minut znát. Odměna přišla, když Vahala nejprve vyrazil míč Záruby i Davida Drozda a do třetice propálil gólmana Pavel Drozd. Otočení skóre mohlo přijít hned vzápětí, ale Slováček trefil pouze tyč.

Zdroj: DENÍK/Jakub Vítek

Kapitán domácího celku se ale přece jen vstřeleného gólu dočkal, když dostal dokonalý pas od Radima Záruby a z otočky propálil Vahalu.

Chrudimští i nadále dominovali, což potvrdil podruhé v zápase Slováček střelou po autu a na něj navázal za necelou minutu i André - 4:1.

Trenér hostů Marek Kopecký se následně rozhodl zkusit hru bez brankáře, což "Era-pack" potrestal dalšími dvěma góly do prázdné a rozhodl tak o přesvědčivém vítězství. Plzeň sice ještě byla úspěšná, když při power-play se prosadil Tomáš Vnuk, ale v samotném závěru pečetil výhru domácích druhou brankou v zápase Igor.

Hodnocení kapitána FK Chrudim, Matěje Slováčka: „První poločas jsme neodehráli úplně nejlépe a Plzeň v něm měla na můj vkus až moc šancí. V kabině jsme si řekli, že do druhého musíme nastoupit úplně jinak, začít hrát agresivně a tlačit se víc do branky, což nakonec přineslo své ovoce. Dokázali jsme nastřílet rychlé góly a přestože se na to soupeř snažil zareagovat power play, my ji dokázali ubránit. Musím přiznat, že na co jsme v druhém poločase sáhli, to se nám povedlo. Hlavně jsme ale dokázali dávat branky, což dnes bylo zlomové.“