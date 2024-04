Vzdor Helasu příliš dlouho nevydržel. Byť se brněnští futsalisté v prvním poločase snažili ze všech sil, tak jim chrudimský favorit ukázal, zač je toho loket. V úvodním semifinálovém utkání 1. FUTSAL ligy udrželi svěřenci trenéra Alecia čisté kontoa sami se prosadili šestkrát, čímž stanovili konečný výsledek 6:0. Série pokračujev pátek na jihomoravské půdě.

Chrudimští zvládli první semifinálovou bitvu s Helasem Brno a vedou tak v sérii 1:0. | Foto: FK Chrudim

Helas se musel od začátku potýkat s jedním velkým problémem. Do zápasu kvůli zranění nezasáhl „Chrudimák“ Dominik Balog, který brněnskému celku vystřílel hattrickem postup ve čtvrtfinálové sérii přes Kadaň. Prvních deset minut to však na hře hostů nebylo příliš znát, a byť si domácí vytvořili několik příležitostí, tak i družstvo Tomáše Galii dokázalo několikrát zahrozit.

Skóre se však poprvé měnilo až po deseti odehraných minutách, kdy se po rohovém kopu trefil Vincenzo.Hosté následně během dalšího průběhu první poloviny zkusili i hru bez brankáře, ale ani tato snaha jim nepřinesla vyrovnání. Naopak Chrudimští dokázali přidat druhou trefu, když půl minutu před sirénou byl v zakončení úspěšný André.

Ve druhém dějství domácí futsalisté zlepšili svoji hru a byli to oni, kdo diktovali tempo, byť hosté stále zkoušeli hru bez svého gólmana. Skóre na světelné tabulise opět měnilo v 27. minutě, kdy Vincenzo „zahrál na housle“ gólmanu Klímkovi.

Chrudimští následně drželi pohodlný náskok a v 36. minutě ještě chytli střeleckou slinu. Nejprve se prosadil Max, následně byl úspěšný Vincenzo a vše dotáhl na konečných 6:0 Pavel Drozd.

„S konečným výsledkem panuje samozřejmě spokojenost. S předvedenou hrou, zejména tedy v prvním poločase, už ale moc ne. Helas má kvalitní mančaft, byl na nás výborně připravený a my si musíme uvědomit, že ne každého soupeře porazíme deset nula. Na soupeřovu hru v pěti jsme byli připravenia zkoušeli si její bránění na tréninku, protože on tuto variantu předváděl i v pátém zápase čtvrtfinále. Samozřejmě to bylo těžké, nějaké chybičky jsme vyrobili, nakonec jsme však utkání zvládli s nulou vzadu, vedeme v sérii 1:0 a to je do dalších zápasů to pozitivní,“ hodnotil střetnutí střelec poslední chrudimské branky.

„Na straně Chrudimi je obrovská kvalita a pokuds ní chceme držet krok a uhrát přijatelný výsledek, tak musíme z toho minima, co si vypracujeme, vytěžit maximum. Je potřeba jít nadoraza vážit si každé šance. To se nám bohužel nepovedlo. Věřím, že doma se nám podaří vymanit se z permanentního tlaku, který na nás domácí vyvíjeli, trochu hru zklidníme a rozkouskujeme a předvedeme kvalitnější výkon,“ doufá kormidelník brněnského Helasu Tomáš Galia.

1. FUTSAL LIGA, 1. čtvrtfinále: FK Chrudim – Helas Brno 6:0 (2:0)

Branky: 10. Vincenzo (Everton), 20. André (Max), 28. Vincenzo, 36. Max (Vincenzo), 37. Vincenzo (Záruba), 40. P. Drozd (Everton). FK Chrudim: Victor (Špánik) – Everton, Igor, André, Vincenzo – Záruba, Slováček, D. Drozd, P. Drozd – Max, Koudelka, Mareš, Krotil. Helas Brno: Klímek (Mykytjuk) – Cupák, Havel, Směřička, Zdráhal – Svoboda, Perina, Matejov, Danko – Benda, Hanák, Krištof.