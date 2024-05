Na začátek jen řeknu, že pro tým zůstal a zůstává nadále kapitánem Matěj. Nic se nezměnilo. Dále to měl celé v kompetenci pan Horák, takže to je otázka spíš na něj. Myslím si, že působím celkem klidně a na hřišti dokážu strhnout tým výkonem nebo nějakým soubojem a nabudit. Nemám rád prohry.

Hrajeme pro Matěje!

Od začátku a příchodu trenéra Alecia se mluvilo o progresu mužstva. Jak jsi ho vnímal ty? Je vidět, že jste za těch deset měsíců udělali obrovský kus práce?

Troufnu si říct, že práce bylo hodně a stále je, ale už všichni víme co po nás trenér chce a poslední tréninky přidáváme další varianty, abychom byli méně a méně čitelní.

Pojďme k týmovému pojetí. Ukázalo čtvrtfinále a semifinále, že jsou Chrudimští v té ideální formě?

Věřím, že ideální formu nachystáme na finále. Čtvrtfinále a semifinále bylo vždy po delší pauze, takže rozjezd byl pomalejší. Splnili jsme povinnost i když zápasy byly těžké a náročné. Teď začíná část sezóny kvůli které jsme 10 měsíců trénovali a my to musíme ukázat na hřišti.

Finále s Plzní bude ale o něčem jiném. V základní části oba celky vyhrály na domácí půdě, můžeme i nyní rozhodovat?

Finále bude náročné jak po fyzické, tak i psychické stránce. Týmy spolu hrají finále poněkolikáté. Takže budou rozhodovat detaily a domácí palubovka může být jedním z nich.

Prozradíš, jak probíhala příprava před prvním finálovým zápasem? Je to hlavně o vás nebo hodiny u videa a studování soupeře?

Jak je v předchozí otázce. Týmy se nemají moc čím překvapit a soustředíme se na každý detail jak u nás, tak i soupeře. Jak u videa, tak prakticky. Řekl bych, že je to 50/50.

V semifinále s Helasem jsi schytal několik ostrých zákroků a tvůj odchod z palubovky rozhodně nevypadal příznivě, zdravotně ses stihl dát do kupy?

Jsem momentálně naprosto v pořádku zdravotně a těším se až to vypukne.

Co mají fanoušci čekat v úterý v prvním finále? Co přijde?

Velkou bitvu dvou nejlepších týmů a pevně věřím, že my uděláme ten první krok pravou nohou do finálové série.

Předpokládám, že jedním z hnacích motorů ve finále bude získat titul pro Matěje Slováčka, že?

To každopádně. Matěj už se byl dokonce na nás podívat na tréninku, bylo to emotivní, ale dodalo nám to novou krev do sil. Vidět, že náš kapitán je v pořádku a je s námi. My musíme bojovat stejně.