První a největší přání bylo splněno tím, že jak Pardubice, tak Svitavy se ocitly v opačné polovině pavouka než nymburští suveréni. Tím se jejich naděje na úspěch hned ocitly v úplně jiných výšinách.

Kolín se dá porazit

Před přehnaným optimismem však varuje pohled do tabulky Kooperativa NBL, vždyť svitavské Dekstone Tury poslal los čtvrtfinále proti kolínským Medvědům, s nimiž v obou ligových vzájemných zápasech prohráli a nadto za nimi zaostávají o pět výher.

Nicméně pohár je jiná soutěž, navíc poslední svitavské výkony přece jenom naznačují nárůst výkonnosti. „Jsme spokojeni, poprvé v historii nenarazíme v prvním utkání pohárového finálového turnaje na Nymburk. I Kolín ale hraje v pohodě, opírá se o individuality a sedl si jako tým. My ovšem věříme, že můžeme uspět,“ vyjádřil se svitavský kouč Lukáš Pivoda.

„Los vidím docela příznivě. V předešlých letech jsme při formátu Final 4 dostali do semifinále vždycky Nymburk, což pro nás byla konečná. Kolín prožívá vynikající sezonu, ale porazit se dá,“ je přesvědčen i kapitán Roman Marko.

Nic nelze predikovat

I pardubická Beksa se svému čtvrtfinálovému soupeři, v tomto případě Brnu, dívá v lize na záda, avšak aktuální série čtyř vítězství ji nalila čerstvou krev do žil. K tomu je potřeba dodat, že Pardubice zdolaly celek z moravské metropole v obou duelech v rámci nejvyšší soutěže, takže účinný recept, zdá se, znají.

„Poštěstilo se nám, že jsme na druhé straně pavouka od Nymburka, což dává šanci dojít daleko. Liga je ale hodně vyrovnaná, takže se dopředu nedá nic predikovat a předpovídat, jak by utkání mohla dopadnout. Je to jeden zápas na neutrálním hřišti a může dopadnout jakkoli,“ řekl pardubický kouč Adam Konvalinka. „Každopádně vnímáme sílu soupeře, rozhodně nás nečeká nic jednoduchého. Dáme do toho ale všechno,“ dodal.

Hyundai Final 8



10. února: Královští sokoli – USK Praha, ERA Basketball Nymburk – BK Opava.

11. února: BK JIP Pardubice – Basket Brno, Geosan Kolín – Dekstone Tuři Svitavy.

13. února: semifinále.

14. února: o 3. místo a finále.



Celý turnaj se hraje ve sportovním centru v Nymburku.