Do nezvyklé pozice se dostali futsalisté Chrudimi. Čtrnáctinásobný mistr české nejvyšší soutěže nezvládl úvodní finálové střetnutí na hřišti Interobalu Plzeň a po porážce v prodloužení bude muset v boji za dalším titulem finálovou sérii play off 1. FUTSAL ligy otáčet.

Příčiny prvotního neúspěchu zcela jasně pojmenoval hráč FK Chrudim a dlouholetý slovenský reprezentant MARTIN DOŠA, který viděl ztrátu prvního finálového bodu především v ne zcela ideálním přístupu chrudimských futsalistů k utkání.

Druhý zápas v sérii hrané na tři vítězné zápasy je na programu v pondělí od 19 hodin.

První finálový zápas přinesl chrudimskou porážku. Kde vidíte její hlavní příčiny?

Myslím si, že jsme nehráli úplně optimálně, především jsme měli slabý pohyb po hřišti. Navíc jsme nebyli zcela koncentrováni a zřejmě jsme soupeře i trochu podcenili.

Před sérií se mluvilo o tom, že to není jenom o plzeňském Tomášovi Vnukovi, ale právě on zapsal 2 + 1. Bude klíčové ho v dalších utkáních uhlídat?

Celý tým Plzně odehrál dobrý zápas. Možná nás trochu zaskočili, možná to bylo naším nesoustředěním. Z toho všeho vyplynuly i samotné góly. Myslím, že bude nejvíce důležité, abychom zlepšili naši hru a plně se soustředili.

Poprvé se hrálo před několika fanoušky, poznal jste na hřišti nějaký rozdíl?

Rozhodně. Po dlouhém čase to bylo skvělé zpestření. Rozhodně to poznat bylo, rázem je atmosféra v hale naprosto jiná. Sport bez fanoušků není to pravé ořechové.

Co očekáváte od druhého utkání série?

Očekávám vyrovnaný průběh zápasu a především náš lepší výkon. Budeme se snažit zahrát v domácí hale na sto procent, bojovat a dotáhnout utkání do úspěšného konce.