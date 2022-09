Individualita. Ta je s tenisem velmi silně spjatá. Některým se to líbí a jiným zase ne. To však nic nemění na tom, že tento sport čím dál tím víc táhne. Důvodů je hned několik, jeden stojí ale za vypíchnutí. Však Česká republika patří mezi světovou elitu, aktuálně především v dívkách.

"Ženy a děvčata si vedou velmi dobře, což je vidět ve světovém postavení. V mužích je obrovská konkurence a prokousat se těmito malými turnaji do té špičky je obrovsky náročné," říká pro Deník předseda klubu LTC Pardubice Petr Beneš.

Jaký je v Pardubicích zájem o tenis?

LTC jako historický klub, který má 98 let, tak je nejprestižnější ve východních Čechách. Shromáždili se tu nejlepší trenéři. Od baby tenisu až po dospělé máme naplněné všechny kategorie. Začínají se nám sem stahovat děti i z jiných klubů. Ten zájem tu tedy je. Tenis, jako individuální sport, kde jsou velké náklady na pronájem kurtu či trenéra, tak i přesto se nám daří, že všechna družstva máme naplněná a všechny hrají nejvyšší soutěže. Je to výborná příprava pro divizi, druhou ligu i extraligu.

Tenis tedy přitahuje veliký počet dětí?

Je to indiviudální sport, což je obrovská výhoda. Nemáme samozřejmě dvě stovky žáčků, jako mají ve fotbale či hokeji, ale máme jich například třicet. Tím, že hrajeme nejvyšší soutěže, tak to děti táhne. Dorost je zakončený Pardubickou juniorkou a naši hráči mají možnost získat volné karty. Pardubická oblast je samozřejmě tenisově slabší, ale ve východočeské oblasti jsme jako klub nejúspěšnější.

Je větší zájem u dívek či chlapců?

Myslím si, že je to stejně. Máme tady jako trenérku paní doktorku Záhlabskou s dcerou. Ty si kolem sebe shromáždily děvčata, ale jinak ty počty jsou vyrovnané.

Tenis je sport „bohatých“. Není to zároveň mínus, že rodiče některých talentovaných dětí si to nemohou dovolit?

To bych úplně neřekl. Náročné je to, že ta mládež musí odehrát zhruba dvacet turnajů. S tím se pojí to, že ti rodiče to musí s nimi objet, zaplatit si hotely a platit si trenéra. Klub se ale snaží ty talenty podpořit. Dotujeme jim například hodiny v hale a tréninky.

Kolik rodiče stojí sezona u vás v klubu?

Hodina v hale, v dnešních podmínkách, stojí zhruba pět set korun na hodinu. Musíte si sám zaplatit trenéra, což je dvě stě až pět set na hodinu. Samozřejmě můžete využívat hromadné tréninky, ale to ubírá na té sportovní kvalitě. Hodina vás tedy vyjde na osm set korun. Ten náklad je tedy zhruba patnáct až dvacet tisíc korun měsíčně. To je ale v zimě, kdy je to náročnější. V létě jsou připravené kurty, kdy děti jsou členy klubu a mají kurt zdarma. Rodiče však platí tisíc korun ročně za členství. Tenis je neuvěřitelná dřina a záleží hlavně na tom, aby rodiče do toho chtěli investovat. Musí ale vydržet tlak, který na ty děti je. Tenis je časově náročný. Letní a zimní turnaje zaberou veliký počet času. Rodiče nemají čas na dovolené a věnují se plně sportovní kariéře.

Kdo déle u tenisu vydrží? Dívky či chlapci?

Vydrží stejně si myslím. Záleží, jak jsou jako junioři úspěšní. Tenis jim může pomoct, že mohou studovat v Americe. Do konce juniorského věku většinou ale vydrží. Neúspěchy však odradí, to tak je.

Jaký je ideální věk na zapsání do klubu?

Osm až deset let. Samozřejmě máme kategorie minitenisu a babytenisu, kde hrajou s lehčími raketami a molitanovými míčky, ale ta pořádná dřina začíná v tom věku deseti let.

Spolupracuje LTC Pardubice se školami?

Ti junioři, kteří jdou na sportovní gymnázium, tak mají možnost trénovat i dopoledne. Samozřejmě nemáme tenisovou třídu, jako to je například u hokeje či fotbalu, ale ty školy nám vychází vstříc, že děti mohou chodit trénovat po poledni. Je to ale limitované halou. My nemůžeme nafukovat halu a jsme odkázaný pouze na betonový povrch, který tu máme. Je to jen jeden kurt. Musíme objednávat další kapacity na Tesle. Zima je proto velmi náročná pro nás.

Od kdy probíhá zimní sezona?

Od poloviny řijna do března. Jsme jedni z prvních, kteří mají připravené kurty.

LTC Pardubice a Pardubická juniorka, jak funguje tohle spojení?

Řekl bych, že jsme po těch pětadevadesát let spjatí s pořádáním Juniorky. I díky tomu jsme tam, kde teď jsme. Jsme prestižní klub. Naši hráči mají možnost se zúčastnit toho prvního kola. Celá tahle akce přináší finanční prostředky, které se podaří i marketingově sehnat. Klub z toho pak financuje rozvoj tenisového zázemí.

Jaká je v současnosti situace okolo talentů?

Dá se říct, že máme průměrné hráče z hlediska celostátního žebříčku. Po covidu se těžko odhaduje, jak na tom jsme. Byť jsme jako extraligový klub mohli trénovat. Teď tady však talent, který by mohl být mistrem republiky, bohužel nemáme.

Jak si dle vás obecně vede český tenis?

Ženy a děvčata si vedou velmi dobře, což je vidět v postavení. V mužích je obrovská konkurence a prokousat se těmito malými turnaji do té špičky je obrovsky náročné. Řekl bych, což se traduje, že vítězové Pardubické juniorky mají lépe nakročeno. Ať už to byl Kodeš, Lendl, Navrátilová, Kvitová či Berdych, tak to dotáhli do nejlepší stovky na světě. To dává tomuto turnaji obrovskou prestiž. Muži to ale obecně mají těžší, kvůli té konkurenci.

To se nabízí otázka, zda veliký talent právě vidíte i v letošním vítězi Pardubické juniorky i Moneta Pardubice Open Hynkovi Bartoňovi.

Vidím v něm obrovský potenciál. Viděl jsem jeho utkání s dalším talentovaným hráčem Donaldem a musím říct, že má veliký talent. Přál bych mu, aby navázal na tradici Pardubické juniorky a dotáhl to daleko.