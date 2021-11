BK JIP Pardubice - Patrioti Levice 83:75

Body: Vyoral 22, Walton (tři trojky z pěti) a Potoček (pět trojek ze šesti) po 16, Švrdlík 14, Šafarčík 8, Henry 5, Burda 2, Svoboda - Lacy 19, Freeman 17, Krajčovič a Volárik po 9, McCallum a Bojanovský po 8, Bachan 3, Kotásek 2. Trojky: 11:9. Trestné hody: 12/10 – 27/22. Doskoky: 44:36. Fauly: 22:14. Ztráty: 15:16. Diváci: 523. Jednotlivé čtvrtiny: 16:17, 26:16, 23:23, 18:19.

Zašlápnout černou můru, která létala tři týdny nad týmem se vydali pardubičtí dlouháni hned od začátku. Avšak bez svého nejlepšího střelce Pekárka. Rychle se ujali vedení 4:0. jenže pak čekali na další plnohodnotný koš téměř čtyři minuty a Patrioti otočili skóre. Zásluhou jediného muže, když všech osm bodů zaznamenal Lacy. Vedení udrželi i do druhé čtvrtiny. Ta ale vyšla lépe domácím. Střelecky se chytil přesně trojkující Potoček (v první půli 4/4). A když ho v sycení konta vystřídal Vyoral, Beksa si vypracovala dvojciferný náskok. Levice oslabeni o Abraháma a Jiříčka stihli do klaksonu stlačit ztrátu pod deset.

Po změně stran domácí působili sebevědomým dojmem a svého protivníka nepustili do jediného náznak obratu. Své vedení navýšili na patnáct, ale Patrioti se nevzdávali. Nakonec zdánlivě ztracenou čtvrtinu stačili dorovnat. V závěrečném dějství se nezdálo, že by se mohl ještě zápas zdramatizovat. Po čtyřbodové akci Potočka pláchla Beksa soupeři šest a půl minut před koncem na dvanáct bodů. Střih. V čase 38:37 hosté ztráceli už jen tři (75:78). Poté ale už mířili do děrovaného koše jen pardubičtí čahouni.