Čtvrtá překážka hned znamenala první pád, a to na obávaném prodlouženém Taxisově skoku. Tato nástraha byla osudná pro favorita Lombarginiho s žokejem Janem Odložilem. Irská lavice se málem stala poslední překážkou také pro koně Dusigrosze, ale jeho žokej situaci nakonec ustál.

Pole koní poměrně dlouhou dobu vedl žokej Pavel Kašný s Angosturou.

Na konci cválali Dulcar De Sivola (Borč), Argano (Liška) a Player (Novák). Posledně zmiňovaný se ale na Anglickém skoku posunul do čela.

Švédský zástupce, jehož žokeje Sterna musel kvůli pádu před prvním dostihem vystřídat český jezdec Benš, však ztrácel a před travnatým oválem byl zadržen. To už ti nejlepší rozjížděli finiš.

V cílové rovině měl nejvíc sil právě ostřílený Player, který si doběhl pro vítězství v třetím kvalifikačním závodu.

Další umístění byla poměrně překvapivá, když druhý skončil Chicname De Cotte s francouzským žokejem Solignacem. Třetí doběhl Argano s žokejem Martinem Liškou, který je zároveň trenérem tohoto koně.

Otazník nad účastí

Pro Playera byl tento závod pomyslnou satisfakcí.

„Player nás v první kvalifikaci ošklivě zaskočil, skončil pátý a my jsme byli zklamaní. Teď předvedl, že je to dobrý kůň a máme se do Velké pardubické na co těšit,“ řekl po závodu. vítězný žokej Marcel Novák.

Nyní na tohoto českého odchovance čeká jen a pouze ladění formy před hlavní dostihovou událostí tohoto roku, a to 132. Velkou pardubickou se Slavia pojišťovnou.

Spokojený byl také Pavel Vítek, který připravuje valacha Chicname De Cotte. Na druhou neděli v říjnu si přeje zejména měkkou půdu, která jeho koni svědčila i nyní.

„On nemá rychlost, ale disponuje obrovskou silou, kterou na tvrdém podkladu neumí ukázat. Dnes tu příležitost měl a dokonale ji využil,“ řekl tento trenér.

Třetí skončil po boji Argano. Syn výborné klisny Arganty šel prozatím dostih na 4600 metrů, nyní zvládl o 1200 metrů delší trať.

„Nepřekvapil mě, čekal jsem ho vepředu. Už nějakou dobu mi ukazuje, že je to vytrvalec, trošku nám nevyšel poslední skok, byli bychom k Playerovi blíž. Ale pro mě to byl dneska perfektní výkon,“ řekl trenér a žokej v jednom.

Argano si tak vybojoval právo startu ve Velké pardubické, pokud se na něj ovšem postaví, se bude ještě řešit.

„Máme měsíc na to se rozhodnout. Naštěstí má trpělivé majitele, může jít klidně Cenu Labe. On bude nejlepší v 10, 11 letech, teď dospívá,“ dodává následně Liška.

Zajímavé výsledky nabídl také rámcový program. V Ceně města Pardubic – Ceně Registany se prosadila favoritka Giannina s Adamem Čmielem.

Poslední možnost vybojovat si právo startu na 132. ročníku Velké pardubické mají možnost jezdci a koně první sobotu v září na poslední kvalifikaci.