Dobyli Alpy, dobyli Jadran. Kvůli covidu se jejich první sezona protáhla až do září loňského roku. Teď jsou zpět a připraveni znovu nikomu pohár nepůjčit do rukou.

„Hned premiérový ročník Alpe Adria Cupu nás jen utvrdil v tom, jak přínosná je pro náš tým, a zejména pro naše mladší hráče, možnost mezinárodní konfrontace," předesílá sportovní ředitel pardubického klubu Radek Nečas.

Vítané testy pro play off

„Jsme rádi, že se po roční pauze můžeme jako obhájci titulu opět poprat o prvenství. Na všechna utkání se těšíme. Uděláme vše pro to, abychom navázali na naše výkony a výsledky z premiérového ročníku a co nejlépe reprezentovali město Pardubice i celý region. Vzájemné střety s celky z jiných lig bereme také jako přípravu na Kooperativa NBL. Chceme být co nejlépe připraveni na hlavní část sezony, kterou je play off,“ tvrdí Nečas.

Beksa nejenže se do pardubické multifunkční arény vrací po více než roce, ale symbolicky utkáním v Alpe Adria Cupu. Jejím prvním soupeřem bude rakouský Wels.

„Wels je semifinalista minulého ročníku rakouské ligy, takže to určitě bude náročný zápas. Viděl jsem dva jejich zápasy: hrají velmi rychle, ale mají menší problémy pod košem, protože na pozicích podkošových hráčů disponují nižšími hráči. Toho bychom chtěli využít nejen ve hře ve vnitřním prostoru, ale mělo by se to projevit i na doskoku, kde bychom také měli uplatnit naši výhodu," rozebral soupeře pardubický trenér Dino Repeša.

„Trenér po nás bude určitě bude to, co vždycky. To znamená hrát s velkou energií, agresivně a aktivně. Abychom uspěli, potřebujeme zlepšit naši defenzivní činnost. Na trénincích intenzivně pracujeme na naší obraně a já pevně věřím, že se to brzy projeví nejen v tomto evropském poháru,“ přemítá pardubická posila s americkým pasem Dantez Walton.

Pro Wels půjde o premiérové soutěžní utkání v letošní sezoně, neboť rakouská nejvyšší soutěž odstartuje až 10. října. Naopak pardubičtí basketbalisté již mají za sebou dva mistrovské zápasy v Kooperativa NBL.

„V pondělí jsme ještě měli videoanalýzu našeho sobotního zápasu v Ostravě, poté jsme se začali věnovat Welsu. Jak už jsem říkal před začátkem sezonu, náš nový tým bude potřebovat čas. Pracujeme na detailech, abychom se postupně zlepšovali v obraně i v útoku. Mám velmi pozitivní pocit z toho, jak hráči na trénincích pracují a jsem přesvědčený, že se zápas od zápasu budeme zlepšovat," míní pardubický trenér.

Už nemusí jen za okna

Pardubice se v základní skupině střetnou ještě s chorvatským týmem GKK Šibenka a slovenskými Levicemi.

„Podle mě bude letošní ročník Alpe Adria Cupu výbornou soutěží. Hrají ji oba finalisté slovenské ligy. S Levicemi i Spišskou Novou Vsí jsme hráli v rámci Federálního poháru a mají velmi dobré týmy. Dále v poháru startují dva velice kvalitní chorvatské týmy či polská Dabrowa Gornicza,“ vyjmenovává Repeša.

„Zápasy s předními týmy Chorvatska, Rakouska a Slovenska, které nás čekají v základní fázi tohoto ročníku, jistě přinesou velice atraktivní podívanou i pro fanoušky,“ tuší Radek Nečas, který dodává: „Osobně mě těší, že budeme hrát znovu v aréně, kam můžu přijít více fanoušků. Patří jím obrovský dík za to, jak nás podporovali i v covidové době. Nenajdete moc klubů, jejichž příznivci stáli za oknem a fandili,“ chválí dodatečně Radek Nečas.

JÍZDNÍ ŘÁD BEKSY VE SKUPINĚ

BK JIP Pardubice - Raiffeisen Flyers Wels (29.9., 17.30, enteria arena)

Patrioti Levice – BK JIP Pardubice (19.10., 18.00 Levice)

Raiffeisen Flyers Wels – BK JIP Pardubice (26.10, Wels)

GKK Šibenka – BK JIP Pardubice (2.11, 17.00, Šibenik)

BK JIP Pardubice – Patrioti Levice (10.11, 17.30, hala Dašická)

BK JIP Pardubice – GKK Šibenka (21.11, 17.30, hala Dašická)

Nová akcionářská dohoda

Pardubičtí basketbalisté neukáží své umění v enteria areně jenom ve vstupním utkání Alpe Adria Cupu. Také proto, že vedení klubu zabodovalo na diplomatické půdě.

„Uzavřeli jsme novou akcionářskou dohodu s Městským rozvojovým fondem. Jedná se o základní dokumentu pro naší společnost, proto jsme rád, že jsme ji dotáhli do vítězného konce. Chtěl bych poděkovat za vstřícnost statutárnímu městu Pardubice. Nejen z pozice managementu ale také jako akcionář BK Pardubice,“ podotýká generální manažer pardubického klubu Martin Marek.

A proč je nová akcionářská dohoda pro klub tak významná?

„Vyjednali jsme si nové podmínky v enteria areně. Nově tam budeme mít Instant Replay Systém, vlastní basketbalovou šatnu nebo rozšířené možnosti reklamy. Tento krok jednoznačně kvitujeme. Na druhou stranu jsme se i my zavázali městu, že každoročně odehrajeme v enteria areně více zápasů. Počínaje letošní sezonou a bude se jednat minimálně o čtyři utkání,“ objasňuje Marek

To druhé se uskuteční 22. ledna jako součást unikátního projektu Hrajeme spolu za Pardubice. Tím se ale basketbal s multifunkční halou neloučí.

„Chceme, aby byly Pardubice dál basketbalovým centrem. Aktivně proto jednáme o zápasech české reprezentace. Lvy čeká nový blok kvalifikačních duelů, tentokrát o mistrovství světa 2023. Už nyní jsme v intenzivním kontaktu se zástupci České basketbalové federace i národního týmu. Rádi bychom z těch tří oken, která jsou v listopadu, únoru a červnu pořádali minimálně dvě. Přičemž jedno už máme přislíbeno,“ láká fanoušky na další basketbalové zážitky Martin Marek.

ZAJÍMAVOST: Před utkáním s Welsem dojde na oficiální poděkování dlouholetému úspěšnému mládežnickému trenérovi Janu Procházkovi, jenž po 48 trenérských sezonách, z toho 34 v BK Pardubice ukončil svou trenérskou činnost v BK Pardubice.