KOOPERATIVA NBL: Tomu se říká dobrá práce! Pardubičtí basketbalisté převálcovali v nadstavbové skupině A1 průběžně druhé Brno a zajistili si tím přímý postup do čtvrtfinále play off bez nutnost odehrát ošidné předkolo. Rivala z moravské metropole porazili poprvé v sezoně, ale jakým způsobem!

BK KVIS Pardubice vs. Basket Brno. | Foto: Milan Křiček

Už do poločasu nasázela Beksa do brněnského koše pětapadesát bodů, po třech čtvrtinách jich bylo dokonce osmdesát a publikum se těšilo na stovku. Té se sice nedočkalo, ale jinak nemělo svým hráčům skoro co vytknout, bylo to výtečné představení ve všech směrech.

Vanja Miljkovič, asistent trenér Pardubic: Za tuto výhru jsme hrozně rádi. Je pro nás nesmírně důležitá především proto, že chceme před play off udržet čtvrtou pozici. Zásadní bylo, že jsme ve druhém poločase dodrželi to, co jsme si řekli o přestávce. Podařilo se nám zbrzdit Brno v útoku a více jsme se zaměřili na doskoky. Sami jsme v útoku měli 22 asistencí, což dokazuje, že jsme si vytvářeli dobré pozice, které jsme chtěli a které jsme proměňovali. Prezentovali jsme se jako tým a přesně to chceme.

Robert Rikič, hráč Pardubic: V prvním poločase se nám sice dařilo na útočné polovině, ale i Brno jsme nechali rozjet a často skórovat. O poločase jsme si řekli, že takhle to nepůjde, na obranné polovině jsme se potřebovali zlepšit. Kritická byla třetí čtvrtina, v níž jsme soupeře nenechali snadno skórovat a sami jsme se v útoku prosazovali, takže rozdíl narostl až ke třiceti bodům. Vítězství si opravdu moc vážíme.

Zdroj: Youtube

Martin Vaněk, asistent trenéra Brna: V první řadě gratuluji Pardubicím k vítězství, hrály opravdu dobře. Myslím, že v prvním poločase jsme jim dovolili, aby se rozjely. Potom v dobré kulise svých fanoušků trefovaly i těžké střely, ale bylo to taky naší nedůraznou obranou. O přestávce jsme si něco řekli v šatně, ale moc nám to na hřišti nefungovalo, Pardubice ve druhém poločase utekly na výraznější rozdíl a utkání už se v podstatě jenom dohrávalo.

Jakub Krakovič, hráč Brna: Pardubice si vítězství zasloužily minimálně za to, jak efektivní byly v útoku. My jsme jim to na začátku trošku ulehčili otevřenými střelami, které domácí hráči proměňovali s vysokou úspěšností, nedokázali jsme zastavit hru po pick-and-rollu. Jejich guardi měli dobrý den, svoji kvalitu předvedl i Rikić. Chtěl bych dát ale kredit i našemu týmu. Předváděli jsme rychlou hru, což je nám vlastní, v tom bychom měli pokračovat.

SKUPINA A1 – 12. kolo: BK KVIS Pardubice – Basket Brno 97:77 (27:20, 55:44, 80:54). Body: Rikič 21, Vyoral 19, Neal 17, Pekárek 10, Burda 10, Štěrba 6, Čolak 6, Švrdlík 6, Potoček 2 – Chatman 16, Kárník 11, Krakovič 11, Půlpán 10, Djuričič 10, Dáňa 6, Křivánek 5, Puršl 4, Nečas 4. Rozhodčí: Vyklický, Kec, Linhart. Fauly: 26:18. Pět chyb: Pekárek, Švrdlík (oba Pardubice). Trestné hody: 14/11 – 26/17. Trojky: 9:9. Doskoky: 38:35. Diváci: 941.

Další výsledky:

Opava – Ústí nad Labem 82:68, Kolín – Děčín 82:93, NH Ostrava – Nymburk 94:76.

Pořadí:

1. ERA Basketball Nymburk (23-10), 2. Basket Brno (23-11), 3. BK Armex Děčín (22-12), 4. BK KVIS Pardubice (19-14), 6. Sluneta Ústí nad Labem (18-15), 6. BK Opava (16-17), 7. BC Geosan Kolín (16-17), 8. Ostrava (16-17).

Další program:

BK KVIS Pardubice vs. NH Ostrava (středa 5. dubna, 17.30, hala Dašická).