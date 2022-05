Šestidílný evropský šampionát vozů EuroNascar odstartoval ve španělské Valencii. Litomyšlský jezdec a úřadující šampion kategorie EuroNascar 2 Martin Doubek letos vstupuje do sedmé sezony v tomto seriálu znovu s podporou mateřského Orion Racing Teamu.

Zkraje roku se Martin Doubek dvakrát zúčastnil testování vozu Ford Mustang v barvách stáje Hendriks Motorsport a podle vlastního vyjádření je se závodní technikou nadmíru spokojen.

Ve Valencii byl v první bodované jízdě třídy EuroNascar 2, v níž obhajuje titul, v cíli třetí. Druhý den si ještě o jednu příčku polepšil, když na stupních vítězů bral stříbrný pohár. Stejná pozice mu patří v celkové klasifikaci.

Doubek však chce v tomto ročníku zabojovat o přední příčky také v elitní třídě EuroNascar PRO. V ní se nejprve umístil na výborném pátém místě v úvodní jízdě, pátý dojel také o den později, ale po dojezdu utržil desetisekundovou penalizaci, což znamenalo sešup o deset pozic níže.

„Na první závod to nejsou špatné výsledky. Trochu nám však trvalo v kvalifikaci najít optimální nastavení auta, tudíž z toho byl třetí čas. Příště to musí být hned zpočátku ještě o něco lepší, abych mohl bojovat o vítězství,“ prohlásil po závodu Martin Doubek.

Druhý podnik je na programu 11. a 12. června na britském okruhu Brands Hatch.

Z výsledků:

NASCAR Whelen Euro Series 2022 – 1. závod ve Valencii (Šp.)

EuroNascar PRO – 1. závod: 1. Rocca (It., Ford Mustang), 2. Dauenhauer (Něm., Ford Mustang), 3. Graff (Švéd., Ford Mustang), … 5. Doubek (ČR, Ford Mustang). 2. závod: 1. Day (Izr., Chevrolet Camaro), 2. Ercoli (It., Chevrolet Camaro), 3. Rocca (It., Ford Mustang), … 15. Doubek (ČR, Ford Mustang). Celkové pořadí: 1. Rocca (74), 2. Day (74), 3. Graff (66), … 8. Doubek (54).

EuroNascar 2 – 1. závod: 1. Tziortzis (Kyp., EuroNascar FJ), 2. Naska (It., Chevrolet Camaro), 3. Doubek (ČR, Ford Mustang). 2. závod: 1. Naska (It., Chevrolet Camaro), 2. Doubek (ČR, Ford Mustang), 3. Hezemans (Niz., Ford Mustang). Celkové pořadí: 1. Naska (75), 2. Doubek (69), 3. Tziortzis (66).