Drama: Chrudim se Slavií prohrávala. Obrat si nechala na druhou půli

Vše nasvědčovalo, že Chrudim projde do finále 1. FUTSAL ligy jako nůž máslem. První dvě utkání se to také potvrzovalo, ale Pražané si nechali na třetí semifinálový duel pořádné drama. Slavia vedla v Heřmanově Městci až do 25. minut. Chrudim však pečlivě vyčkávala a po trefě Petta a obou bratrů Drozdů vyhrála a oslavila postup do finále. Tam se opět potká s Plzní, která svoji sérii se Spartou ovládla taktéž 3:0.

Pett si připsal ve třetím semifinálovém zápase klíčovou branku, když vyrovnal na 1:1. | Foto: Aleš Vladyka