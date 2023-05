Tak oblečte si dresy… Pardubičtí basketbalisté si společně se svými fanoušky po každém vítězném utkání už několik let vychutnávají slovenskou píseň Aj tak sme stále frajeri, kterou jim zpívá Petr Nagy. Před pátým čtvrtfinále by ale měli změnit repertoár a pustit si v kabině skupinu Elán… A ty oblečené dresy by měly být bílé. Stav série je totiž 2:2 a oba body získali, hádejte v jakém outfitu?

Bílé dresy přinesly zatím Pardubicím vždy štěstí. Deník radí, aby si je Beksa oblékla i pro další zápas čtvrtfinálové série se Slunetou. | Foto: Miroslav Solař

Kooperativa NBL – 5. čtvrtfinále:

Sobota 17:30: BK KVIS Pardubice – Sluneta Ústí nad Labem (sportovní hala Dašická.)

Ta rána po spadlém kamenu ze srdcí hráčů, trenérů a příznivců Beksy se, netradičně proti proudu, nesla po Labi až do Pardubic.

„Čtvrtý zápas série byl pomalejší, což je náš cíl, protože Ústí se líbí hra nahoru dolů, naopak my takhle hrát nechceme. Dobře jsme zpomalili hru, soupeř tentokrát zaznamenal z přechodové fáze velmi málo bodů. Samozřejmě jsme velice rádi, že jsme to nakonec zvládli a udělali jsme další jeden krok k postupu do semifinále,“ vrací se pod Střekov pardubický trenér Dino Repeša.

Z loňské zkušenosti, ale moc dobře ví, že dorovnání série na 2:2 nic neznamená.

„K dosažení našeho cíle potřebujeme dosáhnout ještě dvou výher. V sobotu půjde o jeden z nejdůležitějších zápasů Pardubic v několika posledních sezonách. Pokud ho zvládneme, budeme jediný krok od semifinále. Věřím, že naše domácí hala bude znovu úplně plná a fanoušci, stejně jako v předcházejících zápasech, vytvoří tradičně skvělou atmosféru. Náš tým na hřišti stoprocentně nechá své naprosté maximum,“ slibuje Repeša.

Jeho „ovečky“ zahnal ústecký vlk do propasti. V jednu chvíli do osmibodové…

„Důležité, že jsme se nepoložili ani když jsme prohrávali v poslední čtvrtině o osm bodů. Zvládli jsme ho po mentální stránce. Bojovali jsme až do konce. Pro nás je strašně důležité, že jsme čtvrtý zápas zvládli a vyhráli,“ podotýká křídelní hráč David Pekárek, který k tomu dodává: „Vyzvedl bych hlavně jednu věc: všichni jsme to hrozně chtěli! Každý, kdo nastoupil, do toho dal úplně všechno, hráli jsme s dobrou energií. Důležité bylo, že jsme udrželi Ústí na 73 bodech, což je o dvacet méně než ve třetím utkání. Právě to je klíč k tomu, jak Ústí můžeme porazit.“

Pardubičtí se během závěrečné tříminutovky utkání číslo 4 katapultovali do psychologické výhody.

„Každý zápas je jiný. Před čtvrtým duelem by taky nikdo neřekl - poté, co jsme doma prohráli druhé utkání a pak i třetí v Ústí, že momentum bude na naší straně. Měl ho soupeř, ale my jsme dokázali vyhrát a sérii vyrovnat,“ pochvaluje si „Peky“.

Člen širšího kádru české reprezentace před pátým utkáním, které může přinést jednomu z týmu tzv. big point, navazuje na slova pro změnu asistenta u chorvatského národního týmu.

„Páté utkání je pochopitelně hrozně důležité a my do něj půjdeme s cílem zvítězit. Necháme na veškerou energii a všechny síly hřišti, “ dušuje se David Pekárek.